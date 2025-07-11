分科測驗集體報錯考科！建臺高中致歉 教部：考量公平不能改
大學分科測驗今登場，苗栗縣私立建臺高中卻爆出集體報錯學生考科，欲考歷史科的文組生，被錯報成生物，考生物的理組生則報成歷史科，共廿三名學生受影響，怒批校方「斷送我們的未來」，校方昨致歉並坦承錯誤，懇求「給孩子應試機會」，苗栗縣長鍾東錦也喊話，希望能補救。
不過教育部強調，考前一日任何變動都會造成試務上的風險，「考量到考試公平性，無法做到。」後續會和該校了解報名情況，為何在數個確認點上都沒有發現錯誤，並討論相關處置。
建臺高中教育主任陳瑩樺表示，註冊組誤用去年學校依大考中心的表單自行製作的舊表格，為考生集體填選科別，期間雖曾請學生、導師及家長核查看，但用的是舊表格排序的圖檔，根本不可能看出任何失誤，直到七日學生收到大考中心的應考簡訊通知，才察覺報考的科別有誤。
陳瑩樺說，學校應屆畢業生有一三四人，有廿七人報考分科，其中廿二人出現歷史、生物科錯置，另有一人數乙報成其他科，衝擊最大的是第三類組想進醫、藥學系的考生，沒考生物就沒有機會。考後由輔導小組盡全力幫學生選填適合的大學及科系就讀，並就分科測驗增加「第三方」人力糾錯機制。
外傳陳、註冊組長都已請辭，將轉赴他校任教。陳強調，自己和註冊組長都沒請辭離校，校方心力將投注在考生。
建臺胡姓考生，當初就是學測成績不理想，才會想考分科再拚一次，自己和同學都為此感到難過和困擾。
教育部主秘林伯樵表示，學生委託學校集體報名後，有數個檢查點，其中學校會收到大考中心寄發的報考資料確認表，學生需親自簽名確認。但直到八日之前，教育部均無接獲任何反應，代表學生、學校都沒有發現，「都有一定的責任。」
林伯樵也說，今年分科測驗約三點九萬人報考，座位表、名冊、試卷等，前天都已分批送出闈場陸續送至各考區，此時做任何更動都會造成試務風險。
大考中心也說，若臨時新增特定考生考科，需逐一確保卷紙、監試試務、考生應考身分確認等作業正確，造成闈務及試務高風險，單一環節錯漏更將波及其他考生。
國民黨苗栗縣立委邱鎮軍表示，校方在報名流程出現明顯失職，後續一定要由主管機關徹查咎責。無黨籍苗栗縣立委陳超明則說，希望教育部能夠做為一個案例，針對相關機制保有彈性，以孩子權益作最大考量。
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