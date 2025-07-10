不受停班課影響 分科測驗明如期舉行

受到丹娜絲颱風影響，部分行政區明日仍停班停課。大考中心今天邀集相關單位召開試務重大事故應變辦法，目前考分區均完成電力檢測、消毒佈置，114分科測驗將如期於明日、後天正常舉行，並依原定各節次考試時間辦理。考生若受颱風停班課影響，延伸的交通、住宿可檢具證明向大考中心申請補助。

大考中心表示，今天下午召開114學年度分科測驗試務重大事故應變小組會議，包括台南、高雄、屏東、台東等縣市政府教育局處，此四個縣市承辦考區大學以及考場學校代表，以及交通部中央氣象署、台電公司代表等，就試務辦理及可能處置進行討論。經會議確認，全國28考區及40個分區試務整備情形，已完成電力檢測、試場佈置及環境清消等相關作業，各試場已準備就緒。

今日部分行政區雖因電力尚未恢復而停止上班上課，大考中心表示，參照中央氣象署明日預估雨量，以及目前配置於台南、高雄、屏東、台東四縣市所有考分區學校電力皆正常，決議114分科測驗將如期於7月11日、12日正常舉行，並依原定各節次考試時間辦理。

大考中心也表示，若因丹娜絲颱風影響復電，導致考生居住地停止上班上課，需於7月11日、12日提早出門前往應試地點所衍生的交通，或考前一日於考場學校附近住宿所需額外經費支出，考生得於考後檢據相關證明與單據，向大考中心申請補助。

大考中心提醒，各地區考生於考試當日儘早出門，避免因交通因素遲到而影響應試時間。

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