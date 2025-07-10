還有希望！建臺高中報錯考科 學生團體提「補救方法」

苗栗縣私立建臺高中為學生集體報名分科測驗，未料卻報錯考科，嚴重侵害學生權益。學生團體EdYouth呼籲教育部與大考中心應提出補救方案，如為學生安排補考，或允許個案以學測成績進行換算，作為成績替代依據。

建臺高中錯報學生分科測驗考科，部分學生原應報考生物科，卻被錯報為歷史科；亦有學生欲報考歷史卻被誤登為生物，另有學生數乙科目完全漏報，準備恐付諸流水。但考試將於明日登場，教育部和大考中心今天均表示，此時做任何更動都會造成試務風險，且考量公平性，不會予以變更。

EdYouth認為現行制度並非全然無法可施，大考中心仍可針對個案提出補救措施，教育部與大考中心應思考加開特殊考場、安排補考場次，甚至允許個案學生以具效力的學測成績進行換算作為替代依據。

EdYouth理事長蔡其曄表示，此次錯誤並非學生個人造成，卻因校方、主管機關皆未及時發現與修正，導致學生淪為受害者。制度設計初衷應是協助學生保障與確認自身權益，而非將責任全部轉嫁至學生。

中投學生聯合會副理事長溫芝辰表示，行政失誤不該由學生承擔，三年準備不能因行政疏漏而被抹煞，呼籲教育部應立即提供特殊考場或安排專案補考，讓受影響學生獲得合理救濟管道。同時，學校亦應全面檢討集體報名作業流程，避免類似事件再次發生。

EdYouth常務理事洪振翔也提到，建台高中至今只說要承擔責任，但沒有提到具體作為，如果迫使學生將要重考，誰又能彌補學生一年的歲月光陰。

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