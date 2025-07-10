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苗栗私校分科測驗集體報錯名 學團籲啟動補救機制
分科測驗明天登場，苗栗縣某私立高中卻將學生考科報錯。學生團體EdYouth今天呼籲教育部與大考中心，啟動補救機制，勿讓學生為學校的行政疏失承擔沉重後果。
114學年大學分科測驗將於11日、12日考試，苗栗縣某私立高中因報名作業疏失，導致原本應報考歷史的文組生全部報考生物，要報考生物的理組生變成報考歷史，有23名學生受到影響。
學生團體EdYouth （台灣一滴優教育協會）今天發布新聞稿指出，教育部與大考中心均表示試務系統已關閉，基於公平性考量，無法更動報名資料或另行安排考場；但此次錯誤並非學生個人造成，卻因校方、主管機關未及時發現、修正，導致學生淪為最終受害者。
EdYouth認為，現行制度並非全然無法可施，可以考慮加開特殊考場、安排補考，甚至允許個案學生以具效力的學測成績進行換算等方式，作為替代依據，這些方案在不影響整體試務的前提下，仍能合理回應學生遭遇的行政疏失。
EdYouth呼籲教育部與大考中心，正視此事件對學生權益造成的實質損害，並啟動補救機制，同時對學校的行政疏失進行徹查與究責，切勿讓學生為學校的行政疏失承擔沉重後果。
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