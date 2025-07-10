建臺高中分科測驗報名烏龍 立委轟教部卸責：不該推給最沒權力的人

114學年分科測驗明天登場，苗栗縣建臺高中發生考科集體報錯烏龍，國民黨苗栗縣立委邱鎮軍今天表示，校方在報名流程出現明顯失職，後續一定要由主管機關徹查咎責，然而教育部決定不予變更考科安排，「當制度出錯，責任不該全推給最沒有權力的那一群人。」

無黨籍苗栗縣立委陳超明也說，面對校方的報名失誤，教育部選擇法理情，一切以簡章為主，孩子三年的辛苦化為泡影，如此結果真的很可惜。

有網友在社群網站Threads發文指出，苗栗縣建臺高中集體報錯學生考科，「原本要考歷史學生報錯成生物科，考生物科學生全報錯成歷史科」。教育部主任秘書林伯樵上午受訪時回應，「程序上有多次檢查點，學校、學生都沒發現，8日才通報已很難補救。」

邱鎮軍稍早在臉書發文表示，建臺高中發生集體報錯考科事件，23位考生明天將在分科測驗面對「考非所選」的現實，教育部回應考量公平性與試務風險，決定不予變更考科安排，自己理解考場制度龐大、環節繁多，臨時變動確實存在風險，同時也牽涉全國3萬9000名考生的公平性，這些都是政府部門需要面對的責任。

不過，邱鎮軍也說，如果制度只能處理常態，無法面對例外、提出任何彈性與補救機制，那本身就是制度的侷限。校方在報名流程出現明顯失職，後續一定要由主管機關徹查咎責，然而教育部與大考中心才能決定23位學生的補救之路，「學校的疏失是錯誤的起點，中央選擇不補、不改、不給機會，才讓這場錯誤變成了真正的傷害。」

邱鎮軍直言，制度出錯的責任，不該推給最沒有權力的那一群人，所幸苗栗縣政府承諾成立專案輔導小組、協助23位學生志願選填，儘管無法逆轉錯誤的發生，卻是目前最實質且具體的補償行動，希望未來面對類似情況時，能夠有更具彈性、同理心的應變機制，也讓公平不再只是一句話，而是真正落實在每一位學生的命運。

陳超明也在臉書發文表示，今天是大考開放看考場的日子，建臺高中的學生心中肯定五味雜陳，因為面對校方的報名失誤，教育部無奈地在「情理法」、「法理情」的抉擇上選擇後者，亦即一切以簡章為主，孩子三年的辛苦化為泡影。

陳超明認為，試卷尚未發出以前，一定都有克服辦法，包括在新冠肺炎期間，過去也都能隔離考場，然而面對本次學子的考試權益，教育部卻無法以「情理法」的角度為孩子解決問題，「他們甚至必須等待一年再考，這樣的結果真的很可惜。」

陳超明也說，針對本次令人心碎的事件，希望教育部能夠做為一個案例，針對相關機制能保有彈性，並以孩子權益作最大考量。

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