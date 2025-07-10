分科測驗台大特殊試場 34人申請延長考試時間

114學年分科測驗將於11日、12日登場，台大特殊試場有64名身心障礙考生應試，部分考生申請使用放大鏡、盲用算盤等輔具，還有34人申請延長50分鐘考試時間。

大學入學考試中心將於7月11日、12日舉行114學年分科測驗，約3.9萬人報名，今天下午2時至4時開放考生查看試場及座位；114學年分科測驗全台有201名身心障礙考生報考，其中64人安排於台大特殊試場應試。

台灣大學教務處註冊組組長李宏森今天告訴中央社記者，今年在台大試場應試的身心障礙考生有64人，比去年增加10人，以學習障礙者居多，其次是自閉症。

身心障礙考生可依個人需求向大考中心申請輔具，李宏森提到，今年有考生申請放大鏡、盲用電腦、閱讀聚焦用的尺、盲用算盤等輔具，都經大考中心審核通過後才可使用；另外，還有34名考生申請延長考試時間，選考的各科都可延長50分鐘。

李宏森提醒，考生務必攜帶有效證件正本（身分證、有照片的健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一）應試，學生證無論有無照片都不算有效證件；由於明天是週五正常上班日，提醒考生要注意交通時間，提早出門，避免影響到考試。

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