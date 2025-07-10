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盡力了...建臺高中集體報錯名事件 苗栗縣政府改輔導選填志願

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盡力了...建臺高中集體報錯名事件 苗栗縣政府改輔導選填志願

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣私立建臺高中大學分科測驗學生集體報錯名事件，縣府將輔導受影響23名考生提供選填志願，立委邱鎮軍持續要求教育部、國教署，針對這起事件進行制度性檢討。圖／取自邱鎮軍臉書
苗栗縣私立建臺高中大學分科測驗學生集體報錯名事件，縣府將輔導受影響23名考生提供選填志願，立委邱鎮軍持續要求教育部、國教署，針對這起事件進行制度性檢討。圖／取自邱鎮軍臉書

苗栗縣私立建臺高中大學分科測驗學生集體報錯名事件，似乎難以轉圜，縣府今天下午懇請相關單位伸出援手外，並表示將輔導受影響23名考生提供選填志願，立委邱鎮軍認為這是目前最實質、最具體的補償行動。

大學分科測驗7月11日、12日登場，昨天卻爆出建臺高中大學分科測驗學生集體報錯名，23名學生受影響，教育部、大考中心考量顧及其他3.9萬名考生公平性，仍然需依照簡章規定辦理，苗栗縣政府今天下午懇請相關單位伸出援手，協助學生取得應有的考試權益。

縣政府也呼籲受影響的考生能穩定情緒、全力應考，成績公布後，縣府將針對23名考生提供升學及志願選填等相關諮詢，盡全力消弭，建臺中學行政疏失對考生造成的影響。

邱鎮軍表示，縣府已承諾為成立專案輔導小組，協助志願選填，等分科成績出來，有需要的家長及學生會請輔資中心輔導教師做建議及指導，雖然無法逆轉錯誤的發生，卻是目前最實質、最具體的補償行動。

他說，理解教育部的顧慮，考場制度龐大、環節繁多，臨時變動確實存在風險，也牽涉全國3萬9000多名考生的公平性，這些都是政府部門需要面對的責任，但如果制度只能處理常態，卻無法面對例外、提出任何彈性與補救機制，那就是制度的侷限。

校方在報名流程中明顯失職，後續一定要由主管機關徹查、究責、改善，但真正能決定是否給這23名學生補救之路的不是學校，而是教育部與大考中心，學校的疏失，是錯誤的起點，但中央選擇不補、不改、不給機會，這場錯誤變成真正的傷害。

邱鎮軍指出，教育部、大考中心握有資源、權限與制度設計的主導權，教育部認為學生也有責任，沒有上網再次確認報考資料，這是事實，但當制度是以學校為主體進行集體報名，學生信任學校、信任流程，根本不會料到整批科目被報錯，有人準備生物，卻被迫考歷史，有人讀了歷史，卻臨陣換成生物，所謂的「公平」早已不復存在。

他也會持續要求教育部、國教署，針對這起事件檢討制度，未來面對類似情況時，是否能有更具彈性、更有同理心的應變機制，讓公平不再只是一句話，而是真正能落實在每一名學生的命運。

114分科測驗

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