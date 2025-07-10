建臺高中錯報考科 苗栗教育處：先穩定考生情緒、把握其他科目

114學年升大學分科測驗將於明天登場，但苗栗縣建臺高中發生考生考科集體錯報的烏龍，苗栗縣政府教育處長葉芯慧今天表示，昨天已向教育部請求幫助，畢竟錯在校方，希望不要影考生的升學權益；再者，明天就要考試，盼先穩定學生情緒、把握其他科目分數。

建臺高中將23名考生分科測驗考科錯報，教育部主任秘書林伯樵今天表示，現階段若要做任何變動，都會對考試公平性造成影響，確實不能有試務變動，「考量到考試公平性無法做到。」

對此，苗栗縣政府教育處長葉芯慧今天出席全國教育局處長會議，她表示，昨天已向教育部長鄭英耀反映，希望協助23名受影響考生，畢竟校方錯誤，希望考生仍有補救機會、不損及升學權益。

葉芯慧也說，建臺高中都是苗栗的優秀學子，縣府責無旁貸，希望能透過專案方式保障考生權益。又明天即將應考，教育處也聯繫學校，先穩定考生情緒，畢竟不是所有考科都受影響，先讓考生把握好其他科目。

國教行動聯盟表示，校方錯誤報名23名學生應考考科，其中3名學生數學乙科目完全漏報；另外20名學生中，原本應報考生物的學生竟被登記成歷史科，應報考歷史的學生則錯登為生物科，嚴重危害其升學權益。

對此，國教盟理事長王瀚陽也表示，考試簡章提及「非考生個人錯誤之試務瑕疵，可啟動重大事故應變機制進行補救」嚴正要求教育部與大考中心立即啟動重大事故應變措施，給予學生真正公平的補救機會。

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