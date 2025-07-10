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建臺高中分科報錯考科烏龍 專家建議2策略減輕傷害

聯合報／ 記者馮靖惠
114學年升大學分科測驗將於明、後天登場。圖／AI生成
114學年升大學分科測驗將於明、後天登場。圖／AI生成

114學年升大學分科測驗將於明天、後天登場，但苗栗縣私立建臺高中驚傳校方集體報錯學生考科，升學專家說，這些學生應該「不會沒學校」，分析有兩個原因，一個是採計國英的科系很多，另一個原因是今年科大單招也很多；建議學生採取兩策略，一是「找不採計歷史 、生物的科系 」，另一是「去報科技大學單招」。

苗栗建臺高中報錯學生分科測驗考科，欲考歷史科的的文組生卻被錯報成生物，考生物的理組生則全部要考歷史。教育部主任秘書林伯樵表示，經教育部了解有23名學生受影響，但現階段若要做任何變動，都會對考試公平性造成影響，確實不能有試務變動，「考量到考試公平性無法做到。」

建臺教務主任陳瑩樺上午代表校方說明，強調這次失誤責任全在校方，願承擔上級長官對學校行政疏失的任何懲處，並懇求教育部、國教署及大考中心「給孩子一個應試的機會」，但現在還沒有結果。

升學平台大學問執行長魏佳卉表示，這些學生應該「也不會沒學校」，她分析兩個原因，一個是採計國英的科系很多，另一個原因是今年科大單招也很多。其中，社會組還有53.76%科系不採計歷史，53.76％科系不採計社會。

魏佳卉說，現在科系的選擇很多，錯誤發生了，「既然簡章規定，就是規定」，不會有「專案處理」，她建議，學生可以採取的策略有兩個，一個是「找不採計歷史 、生物的科系 」，另一個是「去報科大單招」。今年科大單招，普高也能報名。

至於那些生物沒考到，又想念國考科系，包括護理、藥學、復健、檢驗、放射的，就是改報科技大學單招。今年科大名額很多，既然是國考科系，念哪個學校都一樣，「考上證照才是真的。」

魏佳卉表示，當然如果成績很好的頂標生，可能就要考慮重考，因為頂標學校的採計科目多，不然就找不採計的科系，但應該還是可以找到不錯的志願。

魏佳卉說，社會組914系組，不考歷史494系組，ˋ志願可以填494系組；自然組分科招生857系組，有考生物251系組，不考生物646系組，報錯的學生，還有646系組的志願，填100個，除非有特定科系非念不可，不然從中找有興趣、不排斥的科系先填，不用一下子就選擇重考。若非得醫學系不考，那就要重考了。

114分科測驗

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