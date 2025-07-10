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影／建臺高中分科測驗搞出大烏龍 校方出面懇求：給孩子應考機會

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
建臺高中教務主任陳瑩樺上午代表校方說明，強調這次失誤責任全在校方，願承擔上級長官對學校行政疏失的任何懲處，並懇求教育部、國教署及大考中心「給孩子一個應試的機會」。圖／讀者提供
建臺高中教務主任陳瑩樺上午代表校方說明，強調這次失誤責任全在校方，願承擔上級長官對學校行政疏失的任何懲處，並懇求教育部、國教署及大考中心「給孩子一個應試的機會」。圖／讀者提供

苗栗縣私立建臺高中為應屆考生報名今年大學分科測驗發生嚴重疏失，將文、理組生物、歷史2科集體錯置，全校23名應屆考生幾乎全受影響，建臺教務主任陳瑩樺上午代表校方說明，強調這次失誤責任全在校方，願承擔上級長官對學校行政疏失的任何懲處，並懇求教育部、國教署及大考中心「給孩子一個應試的機會」，但現在還沒有結果。

大學分科測驗明後天舉辦，時間相當緊迫，但建臺考生能否回歸正確考科應試，目前情況並不樂觀。

陳瑩樺受訪表示，這次考科報名失誤，是因註冊組長為考生填報考科時，將彙整的資料套入今年的表單，但未發現今年表單考科排序已有更動，以致造成錯誤，本周一7月7日學生收到大考中心的應試簡訊才查覺不對，校方對受影響的學生非常抱歉，錯誤的責任全在校方，願接受長官對學校行政疏失的任何懲處。

她強調，現在只懇求教育部、國教署及大考中心給孩子一個應試的機會，校方現在仍焦急地等待，也很害怕無法如願，分科測驗結束後，會立即展開對學生的輔導，把學生能選擇的學校都搞清楚。目前校方一直在等消息，也盡可能請各單位幫忙，但還無結論；如果不能如願讓學生應考正確考科，校方已開始盤點學生可選填的志願，積極輔導孩子後續的升學。

114分科測驗

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