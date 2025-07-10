影／建臺高中集體報錯名 鍾東錦請命大考中心給學生補救機會
苗栗縣私立建臺高中大學分科測驗學生集體報錯名事件，苗栗縣長鍾東錦表達了難過與不捨，認為這項疏失，可能導致學生延誤1年的時間，他向受影響的學生與家長表達歉意，並向大考中心請命，期盼能給學生補救的機會。
大學分科測驗在即，昨天爆出建臺高中20多名學生集體報錯名，鍾東錦表示，縣府、立委邱鎮軍等第一時間處理，目前還沒有具體的解決的方案，事件雖是校方一時疏忽所致，且學生也未再三檢驗，才導致發生錯誤。
鍾東錦強調，建臺高中是一所優質學府，每年都有許多學生考取頂尖大學，不乏醫學院的學生。此次發生如此重大的失誤，相信也是校方首例，這讓學生、家長及所有關心此事的各界人士，都感到非常難過與不捨。
他了解建臺高中今年畢業生134名同學。其中，107名學生今年1月確定大學錄取資格，這次分科測驗有27人報考錯誤，應加考歷史科，但未報對的有15人，
應加考數理科，但未報對的有3人，應加考生物科，但未報對的有5人。
鍾東錦喊話大考中心委員，著眼於學生的未來與青春的寶貴考慮，他認為並非單純的公平性問題，而是給予學生一個彌補錯誤，不致因此耽誤1年學涯的機會。他深知青春歲月很寶貴，若此事未能妥善處理，將對學生的未來造成巨大影響。
他要向受影響的家長和學生，表達深深的歉意與不捨，還有2天的時間，呼籲無論黨派立委及各級民意代表，都能共同關心苗栗學子一起努力，拜託大考中心能給予孩子一次機會，如果造成困擾，真的不好意思也抱歉。
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