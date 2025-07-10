分科測驗11日登場今開放看考場 新北包種茶包免費索取助「包中」

114學年度分科測驗將明天、後天登場，為替考生加油打氣，新北市農業局準備新北「鐵定包中」包種茶包，考試期間在新北各考場考生休息區免費提供，即日起至7月15日憑准考證至新北市農會文山茶推廣中心亦可免費索取。

大學分科測驗7月11日、12日登場，新北市共設置4所考場學校，分別為板橋高中、新莊高中、新北高中及永平高中，設有191間試場（含備用試場），有6195名考生報名應試。

配合試場開放時程，考生無論實際應考日為何，若需查看試場，可於7月10日下午2時至4時前往所屬考場查看座位與環境，熟悉考場動線。試場分配表與地點資訊預定於7月8日公布於大考中心網站「分科測驗／試務專區」（https://www.ceec.edu.tw），考生可自行上網查詢或列印，或撥打語音查詢專線（02）23661416。

教育局提醒考生，第一天考試科目為物理、化學、數學甲及生物，第二天為歷史、地理、數學乙及公民與社會。避免因疏忽違規而遭扣減成績，歷年統計常見違規情形包括未攜帶有效應試證件、行動電話未完全關機及攜帶物品發出聲響、應試時飲食（水）、在答題卷上書寫與答案無關的文字或符號、考試結束鈴響畢仍繼續作答、未於答題卷簽名欄簽名等。

為維護考場衛生與考生健康，教育局建議考生若出現發燒、咳嗽等呼吸道症狀應佩戴口罩；一般考生與監試人員亦可視個人健康狀況自主佩戴。為響應環保，試場不提供紙杯，考生要自備飲水器具。

114學年度大學分科測驗成績將於7月29日公告，請考生依簡章規定上網查詢。若對成績有疑義，複查申請時間自7月29日至8月1日止；登記分發志願作業一律採網路登記分發志願，自8月1日上午9時起至8月4日下午4時30分止，並請於規定時間內完成登記費繳交，臨櫃繳費至8月1日下午3時30分止，ATM或網路繳費則至8月4日中午12時截止，要準時完成相關程序。

為協助考生安心應試，教育局攜手警察、交通、民政、經發、衛生、消防、農業、環保、水利等局處及各試場學校，全力投入考場整備與服務，針對交通引導及管制、標示設置、考場環境清消、緊急醫療應變等各項措施。

農業局發揮創意巧思，為祝福考生能充分展現實力、爭取好成績，在新北4個考場，包含板橋高中、新莊高中、新北高中及永平高中考生休息區提供「鐵定包中」茶包。炎炎夏日適合來瓶冷泡包種茶，前一晚可將茶包放入罐裝水，冰鎮隔夜後便可以輕鬆享用清新茶香，可提神解暑，帶有「包準考中」的祝福，為考試增添幸運祈願。 包種茶諧音「包中」象徵應試順利、金榜題名的好彩頭。圖／新北市農業局提供 即日起至7月15日憑准考證至新北市農會文山茶推廣中心，可免費索取包種茶茶包。圖／新北市農業局提供

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