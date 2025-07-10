建臺高中分科測驗集體錯報 大考中心：依簡章辦理、請見諒
苗栗縣私立建臺高中驚傳校方集體報錯學生分科測驗考科，大考中心今天回應，考試簡章均已明載，並提供多次補正時間，但校方均無在簡章規定時間內提出修正，又考試各項準備均已就緒、名冊等均已寄達考區，考量顧及其他3.9萬名考生公平性，仍然需依照簡章規定辦理。
114學年升大學分科測驗將於明、後天登場，但近日有民眾於社群平台上指出，苗栗建臺高中報錯學生分科測驗考科，欲考歷史科的的文組生卻被錯報成生物，考生物的理組生則全部要考歷史。分科測驗在即，學生讀了三年書，卻到考前幾天才被告知考科錯報。
大考中心今天回應，7月8日開放考生查詢應考資訊、試場分配表，當日就接獲學生反應，但簡章內已經敘明，集體報名的考生，必須親自詳實校核「報考資料確認表」個人報名資料無誤並簽名，且集報考生在高中完成檔案傳輸後，即可至大考中心網頁「分科測驗」試務專區考生專區註冊並查詢確認 。
大考中心也指出，若考生發現資訊有誤，在6月5日至17日的報名期間內，可由集報高中上網更正；又6月18日至20日報名資料確認期間，發現報名資料有遺漏需更正時，也能由集報高中向大考中心提出更正。大考中心也於6月18日，向所有集體報名高中回傳報考資料，再請學校確認。
大考中心說，今年分科測驗有3萬9190名考生報考，各項考試事務皆已準備就緒，包括所有考分區所需的考生名冊、座位標示單等，皆已寄達考區承辦大學；又各考分區試題本以及印有考生應試號碼的答題卷均已完成裝箱；除雙北外，均已於7月9日起，由闈內開始陸續配送至全台試場。
綜觀分科測驗規定與當前作業，大考中心表示，此時若臨時新增特定考生的應試考科，須逐一確保試題卷紙、監試試務、考生應考身分確認等作業正確性 ，將造成闈務及試務高風險，若有單一環節錯漏影響範圍將波及其他考生。又考試簡章是考試及各項試務作業的重要依據，考量公平性，試務單位仍需依簡章規定辦理，敬請見諒。
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