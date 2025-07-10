建臺高中分科測驗考科集體錯報 教育部：考量試務公平無法變更
114學年升大學分科測驗將於明天、後天登場，但苗栗縣私立建臺高中驚傳校方集體報錯學生考科，教育部主任秘書林伯樵表示，經教育部了解有23名學生受影響，但現階段若要做任何變動，都會對考試公平性造成影響，確實不能有試務變動，「考量到考試公平性無法做到。」
近日有民眾於社群平台上指出，苗栗建臺高中報錯學生分科測驗考科，欲考歷史科的的文組生卻被錯報成生物，考生物的理組生則全部要考歷史。分科測驗在即，學生讀了三年書，卻到考前幾天才被告知考科錯報。
林伯樵表示，日前已和大考中心討論，6月5日至6月17日為報名時段，學生委託學校集體報名，學校上傳後，學生就可以上網確認報名資料是否正確，且報名完畢後，學校也會收到大考中心寄發各校的報考資料確認表，學生可從其中看到報考科目，必須親自簽名確認。
林伯樵說，分科測驗報名到考試期間有數個檢查點，都是要避免錯誤發生，但仍發生疏失，教育部也覺得很可惜。
林伯樵說，昨天分科測驗報名學生座位表、名冊、試卷等都已經分批送出闈場陸續送至各考區，此時要做任何更動都會造成試務上的風險。又今年分科測驗約有3.9萬人報考，試務公平是各界最關心的項目，此時做任何變動都會影響公平性，教育部已和大考中心確認，確實不能有試務變動，「考量到考試公平性無法做到。」
由於學生是委託學校集體報名，對此，林伯樵也談到，教育部7月8日接獲該消息，但之前均無接獲任何反應，代表數個確認點上學生、學校都沒有發現，「我想，都有一定的責任。」教育部國教署後續會和該校了解報名情況，為何在數個確認點上都沒有發現錯誤，並討論相關處置。
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