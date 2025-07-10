大學分科測驗建臺高中報錯名 學生投稿控訴斷送他們未來 求助賴總統

大學分科測驗即將於7月11、12日登場，苗栗縣私立建臺高中將20多名學生報考科目集體報錯，疑似學生投稿還原校方處理事件過程，認為無疑是「斷送我們的未來」，要求校方出面道歉。

投稿特別標註把文章分享出去，並請賴清德總統、行政院長卓榮泰、教育部，及苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、陳超明等人，希望給他們回覆，而不是放任學校不積極處理這件事。

建臺高中昨天被爆出大學分科測驗，集體報錯名，自然組的生物科變成歷史科，社會組的歷史科變成生物科，立委邱鎮軍、縣政府教育處，及苗栗縣議員曾玟學接獲陳情，透過立委吳沛憶等管道處理中，目前還沒有獲得解決。

臉書粉絲專頁「靠北苗栗」昨天深夜PO出疑似學生的投稿，指出他們為了分科考試，從學測考完發現考不好，馬上努力至今，沒想到的是昨天早上收到訊息關於分科准考證及詳細資料，學校竟然把他們的資料給報名錯誤，自然組的生物科變成歷史科，社會組的歷史科變成生物科，讓他們拚了將近半年的努力變成白費。

他們說，收到訊息馬上詢問學校，學校竟告知是今年增加數乙考試，表格用到舊的，造成格式不對，因此全部報名錯誤，昨天中午再次打到學校，卻只回應正在處理中，下午約2點30分、5點半詢問，學校仍然在等待教育部回電，他們也自行聯絡大考中心，答覆是目前研議為不予處理等待通知。

PO文指出，分科考試倒數計時，沒想到孕育他們的學校，竟然是如此的不負責也不細心的斷送他們的未來，他們強烈要求學校應該出面說明道歉，並盡速邀集教育部等相關單位處理。

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