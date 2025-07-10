大學分科測驗建臺高中報錯名 鍾東錦：荒唐、且難以挽回的錯誤

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣私立建臺高中大學分科測驗集體報錯名，指責「這是一個荒唐、且難以挽回的錯誤」，他身為一縣之長，都為此有著深深的無力感。圖／取自鍾東錦臉書
苗栗縣私立建臺高中大學分科測驗集體報錯名，指責「這是一個荒唐、且難以挽回的錯誤」，他身為一縣之長，都為此有著深深的無力感。圖／取自鍾東錦臉書

建臺高中昨天被爆出大學分科測驗，集體報錯名，自然組的生物科變成歷史科，社會組的歷史科變成生物科，苗栗縣長鍾東錦深有感，指責「這是一個荒唐、且難以挽回的錯誤」，他身為一縣之長，都為此有著深深的無力感。

鍾東錦昨天深夜臉書PO文，指出指責「這是一個荒唐、且難以挽回的錯誤」，孩子苦讀3年，卻因為校方程序上的錯誤，這群考生的人生軌跡就此改變，

縱然私立學校的權責單位不在縣府，但考生都是苗栗的子弟，因而各方都協力搶救孩子的應試權益。

縣府教育處長葉芯慧在嘉義參與會議時，爭取時間向教育部、國教署長官們陳情懇託，立委邱鎮軍與地方議員，也透過管道希望大考中心能網開一面，奈何大考在即，一切都已就緒，開了這扇門之後，對其他縣市考生又何以解釋？

鍾東錦說，法規是國家的基石，用以維持社會的秩序，校方辜負孩子們的信任，大考中心為維持制度的嚴謹與公平性，也只能忍痛依法行政。各方的立場彼此都能理解，可這結果太沉重，但他想此刻心裡感受最痛的，仍是這些考生的父母，很多遺憾難以補救，如果連一個縣長都為此有著深深的無力感，那這些黎民百姓，又該如何？

114分科測驗

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