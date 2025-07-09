杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜

大學分科測驗即將在7月11、12日舉行，苗栗縣私立建臺高中傳出嚴重失誤，將學生報考科目集體報錯，報考生物科變成考歷史，考歷史的報成考生物，苗栗教育界人士聽聞都傻眼「等於全校應屆考生都受影響」，目前縣府教育處及立委邱鎮軍在協助，希望趕在考前能讓考生恢復應試權益。

據了解，建臺高中將學生考科集體報錯，在本周一7月6日當天校方就已知曉，但目前試務人員都已入闈，問題十分棘手。

今天有網友在社群平台Threads發文爆料「苗栗某私立高中把學生的考科集體報錯，考歷史的文組生全部報考生物，考生物的理組生全部要考歷史」，許多網友直呼「太扯了」，也有疑似校方人員留言道歉，並指出報錯考科是因為誤用了去年舊格式。

苗栗縣教育處在得知情況後，也試圖提供協助，估計全校應屆考生都受影響，估計總數有20多人，如果無法解決，考生只能明年重考。

苗栗縣議員曾玟學今晚也在臉書PO文表示，昨日一早收到非常離譜的陳情，苗栗某私立高中校方因行政人員疏失，誤用去年分科報名表格，導致相當多位學生的報名科目錯誤，也因錯過6月18至20日的最後確認時間，學生及校方都是昨天7月8日收到大考中心的簡訊才得知科目報名出了問題。

PO文指出，校方發現狀況當下已先聯絡大考中心承認錯誤，希望能尋求補救機會，但大考中心表示依照章程他們無法協助處理。「昨天我們辦公室接獲消息就立刻與大考中心聯繫了解情況」並請教文委員會的吳沛憶委員協助此案，向教育部及大考中心尋求解決方法。無奈目前國教署及大考中心都尚未得到共識提出可補救措施。

立委邱鎮軍今晚還在跟大考中心爭取學生權益，希望爭取加開臨時考場補救，但還沒有結果，教育部人員回應此事攸關全國3.9萬名考生，因考卷已送出闈場，擔心整個試務會亂掉，此事還在努力溝通中。

私立建臺高中是苗栗縣明星高中，往年國中部還必抽籤入學，但受少子化衝擊，近年學生數大減，校務運作也深受影響。

針對校方搞烏龍，建臺校長今晚都未接電話，暫時無法取得回應。

私立建臺高中傳出今年大學分科測驗搞出大烏龍，將學生報考科目錯置，立委邱鎮軍目前仍設法協調，盼能及時解決問題。圖／邱鎮軍提供

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