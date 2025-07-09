分科測驗將登場 苗栗某私中傳出包「集體報錯考科」！校方卸責回應曝

大學入學分科測驗11日即將考試，苗栗縣有私立高中竟發生學生考科集體報錯的大烏龍，有網友透過社群平台發文爆料，引發熱議；縣府及校方正積極與大考中心、國教署尋求補救方式。

114學年大學分科測驗將於11日、12日登場，但有網友今天在社群平台Threads發文「苗栗某私立高中把學生的考科集體報錯，考歷史的文組生全部報考生物，考生物的理組生全部要考歷史，學校還一副息事寧人的樣子」、「讀了三年的書，結果到考前三天才被告知報錯科目」。

網友也公布校方針對此事回覆內容截圖，顯示學校報錯考科起因為用了去年的舊格式，並稱「責怪錯誤造成的人對事情幫助不大，倒不如把握住自己可以做部分」，並稱對於報名作業疏失深感抱歉，已與大考中心及教育部國教署說明情況，希望尋求補救方式，尚在等國教署裁示。

網友指出，「可以幫幫這些考生嗎？」讀那麼多書到今天，那些失誤的大人不痛不癢，學生卻要被他們的錯誤耽誤。

無黨籍苗栗縣議員曾玟學向中央社記者證實收到相關陳情。他指出學校行政疏失將excel表格拉錯，導致30多名學生出現考科報錯情況，有的文組生歷史沒報到，卻報了生物科，有的理組生數甲沒報，卻要考歷史，嚴重影響學生未來能選擇的目標科系，甚至可能得面臨重考。

曾玟學說，獲知消息後立即透過民進黨籍立委吳沛憶向國教署反映溝通，畢竟疏失並非學生造成，希望能趕在考前找出解決方案。

記者試圖聯繫校方人員，暫未獲得回應；苗栗縣長鍾東錦臉書粉專小編則在下方留言指出，此事經由縣府內部通報機制，縣長已知悉，要求立即處理，由教育處長親往台北相關部會尋求協助，希望能保障考生權益，讓受影響的學生加考相關科目，別讓孩子多年的努力白費。

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