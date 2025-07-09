114大學分科測驗 高雄3考區明天下午開放查看試場

114年大學分科測驗11、12日登場，共分物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、數學乙及公民與社會8個考試科目，高雄考區將於10日下午2時至4時統一開放供考生查看試場，考生先行確認考場位置與座次，避免跑錯考場影響應試。

分科測驗將於本周五、六舉行，高雄3考區由大學負責試務工作，高師大一考區、中山大學二考區、高雄大學三考區。

一考區特別安排2個分區，第一分區在高雄師範大學，考生734人，計24試場，考試日期為7月11、12日；第二分區在高師大附中，考生720人，計20試場，考試日期為7月11日。身心障礙考生14人也在一考區應試，規畫2間無障礙試場。

二考區考場設於道明高中，共35試場，中山大學表示，11日考試科目為物理、化學、數學甲、生物，應考人數為1229人；12日考試科目為歷史、地理、數學乙、公民與社會，應考人數1047人。

三考區由高雄大學規畫設於楠梓區的中山高中，總計21間試場，共980人應考。總計3考區、共有100間試場，10日下午2時至4時統一開放查看試場。

近期呼吸道傳染病盛行，考生可自主佩戴口罩應試，若已出現呼吸道症狀，應全程佩戴口罩，佩戴口罩考生於監考人員查驗身分時，應脫下或拉下口罩供監試核對。

另提醒考生遵守試場規則，以免被扣分。進入試場後至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本、簽題卷並不得簽名、書寫、畫記、作答，須待考試開始鈴響起，於答題卷上「確認後考生簽名」欄位簽全名後開始作答，未簽名者扣減該節成績1級分。

進入試場，除身分證件及考試必用文具可攜至座位外，其餘物品均應放置於臨時置物區，個人配戴的手錶若有鬧鈴功能也要記得關閉或取消，考生若攜帶行動電話或穿戴式裝置，如智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環及戒指類、耳機類等，請完全關機，並置於臨時置物區，不得攜帶入座，違者將減扣該科成績。

考場內也禁止飲水及嚼食口香糖，考生如因生病等特殊原因需中途喝水，可於考前持相關證明，向試務辦公室報備；有關考生個人必須使用的醫療器材，則須持醫院診斷證明書於考前提出申請並經檢查方能使用。

商品推薦