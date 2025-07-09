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考生注意！分科測驗周五周六登場 明下午開放看考場

聯合報／ 記者許維寧／嘉義即時報導
114學年分科測驗將於7月11日、12日舉行。本報資料照片
114學年分科測驗將於7月11日、12日舉行。本報資料照片

114學年分科測驗將於11日、12日登場，今年約3.9萬人報名，比113學年略減。大考中心提醒考生，依照往例，明日（10日）下午2時至4時開放考生看考場，考生可於規定時間內前往查看試場，亦可事先熟悉前往考場之的大眾運輸工具及路線。

大考中心也另外提醒，若考生位於彰化考區彰化師範大學進德校區應試，因配合國家考試，查看試場時間調整為下午4時至6時。

大考中心也指出，丹娜絲颱風過境後，受影響的考場學校均已完成環境整理；另為避免新冠病毒或流感病毒傳播、降低登革熱感染風險，防止病媒蚊孳生，所有考場亦將於考前一天分別進行全面清消作業。

另外，根據中央氣象署資訊，考試期間天氣多有變化，考生仍須攜帶雨具，考試首日7月11日各地天氣仍不穩定，中南部仍有大雨；考試第二天7月12日，天氣雖轉趨穩定，但各地仍需注意午後雷陣雨。

今年分科測驗新增數學乙考科，分科測驗第一天考物理、化學、數學甲、生物；第二天考歷史、地理、數學乙、公民與社會，考生可自由選考。

大考中心日前也公布統計，今年以選考數甲的學生2萬3950人最多，占總報名人數61.11%；1萬6435名考生選考4科，占41.94%；其次則為選考3科。

114分科測驗

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