丹娜絲颱風重創雲嘉南 老師提醒分科測驗考生不要影響心情

今年大學入學分科測驗11、12日登場，台南女中、家齊高中及南二中報考人數都略減，但南一中報考人數增多，接近6成，也是分科測驗實施以來報考人數最多一年。老師提醒考生，距考試僅3天，除了保持作息正常外，建議不要再做新的題目，把過去2、3年來的考古題、模擬考題目拿出來複習，若有不會處就問老師，不要再浪費時間。

大學入學分科測驗今年邁入第4年，也首度考數學乙。老師指出，分科測驗第1年出現低分高就現象，第2年吸引許多人報考，但發現並沒有這樣的情形，也因為隨著分科測驗趨於穩定，也恢復到如過去指考班，若個人申請上理想科系就去讀。

台南女中今年分科測驗有302人報考，約占畢業生4成5，較去年約5成少；台南二中有230人，也較去年少60人。家齊高中有114人報名，少於去年141人。不過，台南一中報考人數399人 ，比率59.6%，也是4年來人數最多的一年。

南女中教務主任胡瑞原表示，今年各校個人申請名額有增加，較多學生申請上理想大學與科系，因此該校拚分科測驗人數減少。去年受AI浪潮影響，理工科學生都選擇就讀電機、資訊等與AI、半導體等膝關科系，但今年回穩，該校選擇生物醫學相關科系增多，單是醫學、中醫、牙醫就有22人錄取，其實生醫與AI結合也是趨勢，學生的選擇也有更多空間。

家齊高中教務主任吳文祥等人表示，該校今年應屆畢業生有較多學生參加獨立招生，包含國防院校、警大、警專，也因分科測驗趨於穩定，沒有低分高就現象，更多學生選系不選校，只要上了熱門科系後，就準備就讀，不想再拚分科測驗。

台南一中校長廖財顧說，該校今年有較多學生參加分科測驗，主要是許多頂尖大學還有許多名額，而學生認為自己還可以考得更好，可以上更好的大學和熱門科系，因此再拚分科測驗。由於周五就要考試，他提醒考生，不要因為丹娜絲颱風影響而心情受影響，應把情緒穩定下來。建議考生把過去2、3年來的考題拿出來複習，瞭解題型和考試趨勢。若發現不會處，趕快問老師或和同學討論，不要浪費太多時間在問題上。

南二中教務主任涂益郎也建議考生，不要浪費時間在新概念問題上，考古題等過去做過題目拿出來複習及理解，而數學甲原本就較難，無須再寫太難的題目，以免打擊自己的信心。

南女中教務主任胡瑞原說，考分科測驗的學生撐到現在已是壓力的頂點，愈給自己壓力，反而會失常，這幾天作息正常，以以平常心複習最重要。

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