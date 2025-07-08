分科測驗3.9萬人報名 選考4科人數最多占逾4成
114學年分科測驗將於11日、12日登場，有3.9萬人報名，比113學年略減；選考科目以數學甲2.3萬人最多，新增的數乙考科有1.6萬人選考；考生以選考4科最多，占比約4成1。
大學入學考試中心舉辦的114學年分科測驗訂於11日、12日舉行，114學年起新增納入數學乙考科，分科測驗第1天考物理、化學、數學甲、生物，第2天考歷史、地理、數學乙、公民與社會，考生可自由選考。
根據大考中心資料顯示，114學年分科測驗有3萬9190人報名（集體報名3萬6760人、個別報名6430人），比113學年（4萬2138人）、112學年（4萬2252人）略減，但高於111學年（2萬9086人）。
114學年分科測驗以選考數學甲2萬3950人最多，占總報名人數的61.11%，其次是化學2萬1863人（55.79%）、物理2萬1095人（53.83%）、公民與社會2萬266人（51.71%）、歷史1萬8868人（48.14%）、數乙1萬6955人（43.26%）、地理1萬6399人（41.84%）、生物1萬4953人（38.16%）。
在選考科目數方面，大考中心資料顯示，相較於113學年分科測驗考生以選考3科（2萬622人，占48.94%）最多，114學年則是以選考4科最多（1萬6435人，占41.94%），其次為選考3科（1萬1386人，占29.5%），另有2683人（6.85%）選考8科。
▪高三生升學最後關卡！114分科最齊全攻略 從報名到考試規定一次掌握
▪114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄
▪放棄北一女！她對媽連吼3句話秒選附中 網見後續：做什麼都會成功
▪提前逾20分鐘警告「大地震要來了」！日本科學家找到預警新線索
▪電機系讀3年「沒成就感」想鬼轉 大四生掙扎考研or工作…網：別受限
▪名校+熱門科系=人生起飛？「四大電機」碩士生吐心聲：希望你不會成為下一個
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言