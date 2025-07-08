分科測驗3.9萬人報名 選考4科人數最多占逾4成

114學年分科測驗將於11日、12日登場，有3.9萬人報名，比113學年略減；選考科目以數學甲2.3萬人最多，新增的數乙考科有1.6萬人選考；考生以選考4科最多，占比約4成1。

大學入學考試中心舉辦的114學年分科測驗訂於11日、12日舉行，114學年起新增納入數學乙考科，分科測驗第1天考物理、化學、數學甲、生物，第2天考歷史、地理、數學乙、公民與社會，考生可自由選考。

根據大考中心資料顯示，114學年分科測驗有3萬9190人報名（集體報名3萬6760人、個別報名6430人），比113學年（4萬2138人）、112學年（4萬2252人）略減，但高於111學年（2萬9086人）。

114學年分科測驗以選考數學甲2萬3950人最多，占總報名人數的61.11%，其次是化學2萬1863人（55.79%）、物理2萬1095人（53.83%）、公民與社會2萬266人（51.71%）、歷史1萬8868人（48.14%）、數乙1萬6955人（43.26%）、地理1萬6399人（41.84%）、生物1萬4953人（38.16%）。

在選考科目數方面，大考中心資料顯示，相較於113學年分科測驗考生以選考3科（2萬622人，占48.94%）最多，114學年則是以選考4科最多（1萬6435人，占41.94%），其次為選考3科（1萬1386人，占29.5%），另有2683人（6.85%）選考8科。

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