3.9萬名考生注意！114學年度分科測驗 今起開放應考資訊查詢
114學年度分科測驗7月11日（五）至7月12日（六）舉辦，總計約3萬9000餘人報名。大學入學考試中心基金會表示，應考資訊查詢系統於今天上午9時起開放查詢，考生可至大考中心網站114分科測驗「試務專區」查覽、列印。
大學入學考試中心基金會表示，可查覽之資訊，包含姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、無冷氣試場、考試日程、考試地點等。考生如發現所查詢應考資訊，有任一項與原報名資料不同者，務請立即致電大考中心洽詢(電話02-23661416轉608)
大考中心表示，考生報名資料的「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，將於7月8日(二)以0911-511-467手機號碼發送簡訊，通知考生應試號碼與報名科目;如所填行動電話已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知。
試場查看開放時間為7月10日(四)下午2時至4時，大考中心表示，無論考生實際應考日程，均請於規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。各考試地點之「試場平面圖」可至本會大考中心網站分科測驗之「考試訊息」查覽。
大考中心提醒，考試當日務必攜帶應試有效證件正本，並請提早出門。歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本。考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本。
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