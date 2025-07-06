114分科測驗7月11日、7月12日登場 應考6大提醒一次看
114學年分科測驗訂於7月11日、7月12日舉行，大考中心整理6大應考提醒，包括攜帶應試有效證件正本、答題卷要簽全名、行動電話完全關機等。
114學年分科測驗訂於7月11日、7月12日舉行，第1天考物理、化學、數學甲、生物，第2天考歷史、地理、數學乙、公民與社會，其中數乙自114學年起新增納入分科測驗。
大學入學考試中心也整理分科測驗6大應考提醒，考生務必攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一）、行動電話完全關機、行動電話及穿戴式裝置等禁止攜帶入座，以及考試開始鈴響起答題卷簽全名，還有考試結束鈴聲響畢，應立即停止作答動作，並提醒常見不可使用的直尺樣例。
根據分科測驗簡章規定，未帶應試有效證件正本或答題卷未簽名者皆扣1級分；攜帶行動電話及穿戴式裝置入座、考試結束鈴聲響畢，未立即停止作答動作者，將視情節處置；行動電話若未完全關機，不論置放位置，都扣4級分。
大考中心也整理應考檢查表，涵蓋考前準備、考試當日出門前、進試場前、進試場後、作答時等類別，例如出門前要確認攜帶應試有效證件正本、行動電話放臨時置物區時，務必完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等功能）、考試開始鈴響前，不得翻閱試題本或答題卷。
▪高三生升學最後關卡！114分科最齊全攻略 從報名到考試規定一次掌握
▪114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄
▪家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 先補課3天再放假
▪放棄北一女！她對媽連吼3句話秒選附中 網見後續：做什麼都會成功
▪高中就近入學獎學金無預警遭教部砍 學校主任嘆已招生「很尷尬」
▪電機系讀3年「沒成就感」想鬼轉 大四生掙扎考研or工作…網：別受限
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言