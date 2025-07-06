快訊

丹娜絲颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 4平台吸千人報現況

MLB／大谷先發2局無失分、打擊4支1 逢他生日球隊戰績2勝5敗

周一有望放颱風假？ 最新風雨預測出爐 11縣市達標

114分科測驗7月11日、7月12日登場 應考6大提醒一次看

中央社／ 台北6日電

114學年分科測驗訂於7月11日、7月12日舉行，大考中心整理6大應考提醒，包括攜帶應試有效證件正本、答題卷要簽全名、行動電話完全關機等。

114學年分科測驗訂於7月11日、7月12日舉行，第1天考物理、化學、數學甲、生物，第2天考歷史、地理、數學乙、公民與社會，其中數乙自114學年起新增納入分科測驗。

大學入學考試中心也整理分科測驗6大應考提醒，考生務必攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一）、行動電話完全關機、行動電話及穿戴式裝置等禁止攜帶入座，以及考試開始鈴響起答題卷簽全名，還有考試結束鈴聲響畢，應立即停止作答動作，並提醒常見不可使用的直尺樣例。

根據分科測驗簡章規定，未帶應試有效證件正本或答題卷未簽名者皆扣1級分；攜帶行動電話及穿戴式裝置入座、考試結束鈴聲響畢，未立即停止作答動作者，將視情節處置；行動電話若未完全關機，不論置放位置，都扣4級分。

大考中心也整理應考檢查表，涵蓋考前準備、考試當日出門前、進試場前、進試場後、作答時等類別，例如出門前要確認攜帶應試有效證件正本、行動電話放臨時置物區時，務必完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等功能）、考試開始鈴響前，不得翻閱試題本或答題卷。

114分科測驗

延伸閱讀

高三生升學最後關卡！114分科測驗最齊全攻略 從報名到考試規定一次掌握

蓋婭莊園「免費入園」一個月！「這3地區」秀證件免門票 朝聖絕美地標「日月鏡池」、拍爆「室內異國場景」

整理包／114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄

114分科測驗衝刺／大罷免、核電可能入公民考題 面對關鍵題學會精煉15字

相關新聞

高三生升學最後關卡！114分科測驗最齊全攻略 從報名到考試規定一次掌握

申請入學已於6月12日放榜，對未錄取、成績未如預期，或志願未竟的考生而言，分科測驗將成為最後一搏的重要戰役。114學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行…

整理包／114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄

114學年度分科測驗在7月11日（五）與7月12日（六）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理、首次加考的數乙以及公民與社會，考試時間均為80分鐘。《聯合新聞網》分析整理8科考前重點，助考生掌握趨勢奪高分。

114分科測驗／自然科考前總整理！掌握命題趨勢、題型和時事 跨科題也能輕鬆解決

114學年度分科測驗將在7月11日（五）與12日（六）登場，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理、數乙以及公民與社會，考試時間均為80分鐘…

114分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙首度登場「五大單元」必考

114學年度分科測驗將在7月11日（五）與12日（六）登場，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理、數乙以及公民與社會，考試時間均為80分鐘…

114分科測驗／社會3科時事大彙整！重「跨科思考」 從學測分析考題趨勢

114學年度分科測驗在7月11日（五）與7月12日（六）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理、首次加考的數乙以及公民與社會，考試時間均為80分鐘。114學測更加偏重歷地公三科整合素養題，《聯合新聞網》統整社會三科的時事話題與出題趨勢，助考生融會貫通迎戰分科。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。