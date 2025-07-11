不斷更新／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答

【7/11 中午12:15 更新物理試題與解答】

114學年度分科測驗將於7月11日（星期五）與12日（星期六）登場，首日科目為物理、化學、數學甲、生物；次日則考歷史、地理、數學乙、公民與社會，各科考試時間皆為80分鐘，考生可依報名時選填科目應試。

大考中心預定於7月29日（星期一）公布分科測驗成績，當日也將寄發成績單。《聯合新聞網》整理各科完整試題與解答，持續更新試題解析與應考資訊，參考解答由得勝者文教提供，最終以大考中心公布版本為準。

114分科測驗時程。圖／擷取自大考中心

●考場新聞

1.物理科

▪ 物理沒特別刁難 半導體入題學生形容如科普

▪ 難度與歷屆差不多 考生：這1題「要靠素養」

▪ 比模擬考簡單、中等偏易 考生：多觀念題要靈活運用

▪ 題目燒腦拐彎抹角 半導體晶圓、光刻機入題

▪ 計算量大 解題師：半導體製程+罕見對數圖入題決勝關鍵

●各科解答

科目 參考解答 正式解答 物理 完整考題+解答 試題與解答 化學 完整考題+解答 試題與解答 數甲 完整考題+解答 試題與解答 生物 完整考題+解答 試題與解答 歷史 完整考題+解答 試題與解答 地理 完整考題+解答 試題與解答 數乙 完整考題+解答 試題與解答 公民與社會 完整考題+解答 試題與解答 試題來源、正式解答／大考中心

參考解答／得勝者文教提供

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