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不斷更新／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答
【7/11 中午12:15 更新物理試題與解答】
114學年度分科測驗將於7月11日（星期五）與12日（星期六）登場，首日科目為物理、化學、數學甲、生物；次日則考歷史、地理、數學乙、公民與社會，各科考試時間皆為80分鐘，考生可依報名時選填科目應試。
大考中心預定於7月29日（星期一）公布分科測驗成績，當日也將寄發成績單。《聯合新聞網》整理各科完整試題與解答，持續更新試題解析與應考資訊，參考解答由得勝者文教提供，最終以大考中心公布版本為準。
●考場新聞
1.物理科
●各科解答
|科目
|參考解答
|正式解答
|物理
|完整考題+解答
|試題與解答
|化學
|完整考題+解答
|試題與解答
|數甲
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|試題與解答
|生物
|完整考題+解答
|試題與解答
|歷史
|完整考題+解答
|試題與解答
|地理
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|試題與解答
|數乙
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|試題與解答
|公民與社會
|完整考題+解答
|試題與解答
|試題來源、正式解答／大考中心
參考解答／得勝者文教提供
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