快訊

本周輕颱恐生成 吳德榮揭各國預測路徑

扯！大谷翔平2局無失分 飆速164公里破MLB生涯、逼近日職紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

114分科測驗衝刺／大罷免、核電可能入公民考題 面對關鍵題學會精煉15字

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
隨著分科測驗邁入第4年，地理科考題趨於穩定，難度適中，學生不必過度緊張，但也不可掉以輕心。本報資料照片
隨著分科測驗邁入第4年，地理科考題趨於穩定，難度適中，學生不必過度緊張，但也不可掉以輕心。本報資料照片

114學年分科測驗將於7月11日、12日舉行，聯合報推出分科測驗衝刺系列報導，幫助考生考前重點複習。

公民科往往與時事結合，台中市立文華高中公民與社會科老師李佳浤表示，國會衝突衍生出的大罷免潮，相關的選舉、罷免相關制度、我國政府體制等，考生務必留意。而分科測驗中混合題(手寫題)一向是拿分關鍵，長文題與圖表判讀題是重點中的重點。考生考前務必針對法律、經濟學、政治學等各領域的專有名詞，練習以10到15個字做簡要描述，面對手寫題時才能以精要的文字撰寫、切中要點。

李佳浤表示，公民科分科測驗的考試範圍，雖然是以高一到高三，第一到第五冊為範圍。但依據往年的統計，出題的重點有近50%是落在選修上、下冊，因此在最後衝刺階段，考生務必先掌握選修上、下冊的學習內容，並再搭配高一、高二學測範圍來進行複習，才不會錯失重點。

李佳浤表示，公民選修上、下冊，主要為公民課程的加深加廣，而其中常被關注的焦點，包含政治領域的中國政治制度、中國經貿發展、以及經濟領域的貨幣政策、財政政策。法律領域則為釋憲制度、民法、刑法。他建議考生考前務必先複習選修內容，再搭配學測範圍進行複習，建議依主題的方式來做統整。舉例，考生複習選修課程中民法主題時，建議同時搭配學測範圍民法內容進行統整與連結，如此一來比較能夠建立完整的觀念。

時事也是分科測驗需要特別關注的焦點。李佳浤從政治、經濟與國際等三大類，分析分科測驗可能聚焦的時事題。

經濟題除了傳統的重要考點供需關係、政府干預、國民所得帳等基本概念，近年引起全球震動的川普貿易戰、美國關稅問題，必須與經濟學中國際貿易、WTO等議題結合。貿易戰衍生出來的台積電擴大對美投資，對於兩岸關係、全球經濟的影響，考生也須格外留意。而貨幣政策、財政政策基本觀念、通貨膨脹及通貨緊縮也是常考關鍵。

談到政治題，李佳浤認為，國內兩大政黨在國會衝突衍生出的大罷免潮，相關的選舉、罷免相關制度、我國政府體制等，考生務必留意。而中國網紅因「武統言論」遭到驅逐出境，也可特別連結到憲法言論自由的界限、權衡等問題。台灣核電正式歸零，可連結至公民投票等相關議題。

國際議題的熱門議題包括以色列與伊朗之間的戰爭衝突、南韓總統尹錫悅因突發的戒嚴事件、遭到南韓憲法法院彈劾確定，並展開新一任的總統大選。李佳浤分析，因南韓政府制度與我國有部分相似之處，建議考生多比較留意。

國內兩大政黨在國會衝突衍生出的大罷免潮，相關的選舉、罷免相關制度、我國政府體制等，都可能是公民科分科測驗的出題領域。圖／聯合報系資料照
國內兩大政黨在國會衝突衍生出的大罷免潮，相關的選舉、罷免相關制度、我國政府體制等，都可能是公民科分科測驗的出題領域。圖／聯合報系資料照
分科測驗中混合題(手寫題)一向是取分關鍵，長文題與圖表判讀題是重點中的重點。圖／大考中心提供
分科測驗中混合題(手寫題)一向是取分關鍵，長文題與圖表判讀題是重點中的重點。圖／大考中心提供

114分科測驗

延伸閱讀

回應賴清德大罷免大登場 朱立倫：賴與仇恨同行

雲林立委丁學忠成立反罷免總部 朱立倫與藍白立委都來力挺了

影／謝龍介發祭品文 若藍營罷免過關炒米粉給鄉親吃

花蓮罷免戰短兵相接 罷團與反罷方僅隔50公尺辦宣講

相關新聞

114分科測驗衝刺／大罷免、核電可能入公民考題 面對關鍵題學會精煉15字

114學年分科測驗將於7月11日、12日舉行，聯合報推出分科測驗衝刺系列報導，幫助考生考前重點複習。

114分科測驗衝刺／地理科掌握跨冊連結 多練手寫、繪圖結合概念

114學年分科測驗將於7月11日、12日舉行，聯合報推出分科測驗衝刺系列報導，幫助考生考前重點複習。隨著分科測驗邁入第4...

114分科測驗／自然科考前總整理！掌握命題趨勢、題型和時事 跨科題也能輕鬆解決

114學年度分科測驗將在7月11日（五）與12日（六）登場，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理、數乙以及公民與社會，考試時間均為80分鐘…

114分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙首度登場「五大單元」必考

114學年度分科測驗將在7月11日（五）與12日（六）登場，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理、數乙以及公民與社會，考試時間均為80分鐘…

114分科測驗／社會3科時事大彙整！重「跨科思考」 從學測分析考題趨勢

114學年度分科測驗在7月11日（五）與7月12日（六）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理、首次加考的數乙以及公民與社會，考試時間均為80分鐘。114學測更加偏重歷地公三科整合素養題，《聯合新聞網》統整社會三科的時事話題與出題趨勢，助考生融會貫通迎戰分科。

申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理一次看

申請入學將於6月12日放榜，對未錄取、成績未如預期，或志願未竟的考生而言，分科測驗將成為最後一搏的重要戰役。114學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。