114分科測驗衝刺／大罷免、核電可能入公民考題 面對關鍵題學會精煉15字

114學年分科測驗將於7月11日、12日舉行，聯合報推出分科測驗衝刺系列報導，幫助考生考前重點複習。

公民科往往與時事結合，台中市立文華高中公民與社會科老師李佳浤表示，國會衝突衍生出的大罷免潮，相關的選舉、罷免相關制度、我國政府體制等，考生務必留意。而分科測驗中混合題(手寫題)一向是拿分關鍵，長文題與圖表判讀題是重點中的重點。考生考前務必針對法律、經濟學、政治學等各領域的專有名詞，練習以10到15個字做簡要描述，面對手寫題時才能以精要的文字撰寫、切中要點。

李佳浤表示，公民科分科測驗的考試範圍，雖然是以高一到高三，第一到第五冊為範圍。但依據往年的統計，出題的重點有近50%是落在選修上、下冊，因此在最後衝刺階段，考生務必先掌握選修上、下冊的學習內容，並再搭配高一、高二學測範圍來進行複習，才不會錯失重點。

李佳浤表示，公民選修上、下冊，主要為公民課程的加深加廣，而其中常被關注的焦點，包含政治領域的中國政治制度、中國經貿發展、以及經濟領域的貨幣政策、財政政策。法律領域則為釋憲制度、民法、刑法。他建議考生考前務必先複習選修內容，再搭配學測範圍進行複習，建議依主題的方式來做統整。舉例，考生複習選修課程中民法主題時，建議同時搭配學測範圍民法內容進行統整與連結，如此一來比較能夠建立完整的觀念。

時事也是分科測驗需要特別關注的焦點。李佳浤從政治、經濟與國際等三大類，分析分科測驗可能聚焦的時事題。

經濟題除了傳統的重要考點供需關係、政府干預、國民所得帳等基本概念，近年引起全球震動的川普貿易戰、美國關稅問題，必須與經濟學中國際貿易、WTO等議題結合。貿易戰衍生出來的台積電擴大對美投資，對於兩岸關係、全球經濟的影響，考生也須格外留意。而貨幣政策、財政政策基本觀念、通貨膨脹及通貨緊縮也是常考關鍵。

談到政治題，李佳浤認為，國內兩大政黨在國會衝突衍生出的大罷免潮，相關的選舉、罷免相關制度、我國政府體制等，考生務必留意。而中國網紅因「武統言論」遭到驅逐出境，也可特別連結到憲法言論自由的界限、權衡等問題。台灣核電正式歸零，可連結至公民投票等相關議題。

國際議題的熱門議題包括以色列與伊朗之間的戰爭衝突、南韓總統尹錫悅因突發的戒嚴事件、遭到南韓憲法法院彈劾確定，並展開新一任的總統大選。李佳浤分析，因南韓政府制度與我國有部分相似之處，建議考生多比較留意。 國內兩大政黨在國會衝突衍生出的大罷免潮，相關的選舉、罷免相關制度、我國政府體制等，都可能是公民科分科測驗的出題領域。圖／聯合報系資料照 分科測驗中混合題(手寫題)一向是取分關鍵，長文題與圖表判讀題是重點中的重點。圖／大考中心提供

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