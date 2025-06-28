114分科測驗衝刺／地理科掌握跨冊連結 多練手寫、繪圖結合概念

114學年分科測驗將於7月11日、12日舉行，聯合報推出分科測驗衝刺系列報導，幫助考生考前重點複習。隨著分科測驗邁入第4年，地理科考題趨於穩定，難度適中，學生不必過度緊張，但也不可掉以輕心。如何在最後關頭高效衝刺，提升實力？高中教師與補教專家提出具體建議，協助考生穩紮穩打，掌握得分關鍵。

地毯式掃描課本 掌握跨冊連結

台北市萬芳高中地理老師周岳虹說，命題常以時事、專書或研究報告作為素材，測驗學生能否運用概念與理論進行分析與解釋。因此考生應「地毯式掃描」課本，並善用跨冊作概念連結，加深理解與應用。高一與高三常考主題，包括地圖判讀技巧、TM二度分帶座標系統、地理資訊系統（GIS）、地形系統、氣候區特徵、人口結構與遷移、假性都市化、中地體系、產業區位、世界體系、自願性地理資訊、公眾參與式地理資訊系統、氣候變遷與能源議題等。

此外，新課綱強調的地理視野，如高一的台灣與東亞地理、高二的區域地理，也可作為分析案例。建議學生從課本中找出關鍵字句，理解區域特色與發展策略，並與其他冊別概念連結，反覆練習，有助於提升分析與應用能力。

補教老師李威立表示，考題常聚焦於高一第一、二冊的通論內容，並與選修地理做整合命題。由於各版本課本內容不一，只會考各版本重疊的核心觀念，瑣碎的版本內容不必多加涉獵。

善用考古題 強化實戰力

在衝刺階段，考古題的演練至關重要。周岳虹建議考生，應熟練111至113學年度的指考題目，甚至參考近年學測試題，透過實際練習來檢驗概念理解與應用能力。若遇到模稜兩可的選項，應回過頭來釐清相關概念與定義。

周岳虹提醒，分科測驗常見題幹長度達數十行的「超長」的混題型式，但無需害怕，答案資訊多半藏在文章中，考生可一邊閱讀，一邊劃記重點，進一步推論這些資訊與選項中的哪些概念相結合，反覆操作幾回，可以加快找到出題者鋪設的答案線索。

李威立說，考生經常在混淆類似概念時失分，如「全球暖化」與「溫室效應」、「聚集經濟」與「規模經濟」、「區位擴散」與「空間移轉」等。務必熟記定義、釐清差異，以免誤選失分。

2025年的熱門時事，包括台積電擴大赴美、美國關稅政策、以色列與伊朗情勢、印巴邊境衝突等。周岳虹說，考生不必死記細節，而應著眼於這些事件與地理概念的連結，例如全球化、能源政策、地緣政治與產業區位等。

非選題占比高 提筆練習不能少 時間掌控是關鍵

分科測驗地理科的非選擇題，通常占整體配分的20%至30%，題型包括問答、繪圖、摘要與說明等。周岳虹說，考前務必多加練習手寫與繪圖，熟悉地圖與統計圖的繪製要領，並以明確的基本概念作為答題依據。

針對圖表題，李威立建議預留較多時間作答，並仔細檢查座標軸、單位與圖形線條是否完整，避免因疏忽而失分。手寫題也要留意專有名詞書寫正確，以免遭扣分。

李威立說，考生整體作答時間可抓在60至70分鐘，平均每題約1分鐘；剩下30至40分鐘則用於檢查不確定的題目、手寫是否錯字、確認圖形與填卡是否正確。隨著考期逼近，保持冷靜、穩定作息、搭配上述技巧與規畫，將有助考生在分科測驗中發揮最佳實力。

商品推薦