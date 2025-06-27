114分科測驗衝刺／歷史科重圖表、史料判讀 「主題式」複習事半功倍

114學年分科測驗將於7月11日、12日舉行，聯合報推出分科測驗衝刺系列報導，幫助考生考前重點複習。松山高中教師陳詩雯表示，近年都有約2至3題圖表判讀，史料判讀與分析則是歷史科重點，且建議考生最後階段，可利用選修歷史的主題式探討，應用統整思考能力，複習部訂必修歷史知識。

綜觀111至113學年歷史分科測驗試題約可分做3類，陳詩雯指出，「歷史情境判斷與分析」多是基本題，要求考生判斷時空背景，或發生的事件與人物；事件發生的原因、背景等，要求具備歷史知識以及對時空背景的認識。

第2類則為「圖表資料判讀與分析」，陳詩雯說，近3年考題都至少有2至3題圖表資料判讀，題目以圖片呈現史料，考驗學生否能夠閱讀、辨識史料檔案或是歷史照片、圖片中的重要訊息，並加以判斷史料內容、時空背景或應用史料方式。另外，統計表格數據閱讀、轉譯為文字分析能力也是歷史資料的一種，近3年來都會有1題統計表格分析。

再者，陳詩雯也說，第3類是「史料文字判讀與分析」，文字分析能力絕對是歷史科測驗的重點目標，除了單題題目中即包含歷史資料判讀的基本題型之外，閱讀長文或2至3則資料加以分析判讀的題組題，也是每年都會出現的類型。

但陳詩雯也說，考生也不必擔心，近年長文試題多在200至300字以內，且已較少出現文言文，需留意的並非是文字量，而是如何分析判讀時空背景，或判斷資料背後的立場，也可能結合探究與實作，測驗學生運用資料作為證據的能力。

針對近年試題重點，陳詩雯也給考生建議，可以從選修歷史掌握部訂必修基礎，去年試題相較前兩年，選修歷史比例略微提升，但3冊的部訂必修台灣史、中國史、世界史仍占大部分試題，考生複習時，可從選修歷史主題式探討，連帶應用統整思考能力，結合到部訂必修的歷史知識。

陳詩雯舉例，如複習原住民族主題時，除了選修歷史提到世界各國原住民族權利復振的例子，也可一併思考第1冊台灣史原住民族單元，反思台灣原住民族與外來政權間的關係、權利復振之路與世界各國原住民族之間的異同。

再者，陳詩雯指出，108課綱學習內容有「略古詳今」趨勢，第2冊中國與東亞史的範圍「人群的移動與交流」、「現代化的歷程」占比較重，第3冊以「歐洲文化與現代世界」最為重要，應該理解時空背景下制度如何形成，又如何走向現代世界的脈絡，特別是第3冊世界史，應掌握從文藝復興以來發展的現代性特色，以及對現代世界的意義。

此外，陳詩雯也說，兩次世界大戰在部定必修非獨立單元，但涉及帝國主義、殖民、移民、東亞人民在20世紀戰爭下的經歷、台灣歷史上的政權更迭，以及選修歷史中現代戰爭與國家暴力主題，也讓兩次大戰在近3年的考題中從未缺席；又如「性別與歷史」是選修歷史單元主題，幾乎每年皆出現1題。最後階段，可針對歷史上的重大事件或議題為主軸複習，並思考歷史事件對當代社會以及現今人類的意義。

最後，陳詩雯也提醒學生，複習時不必追求地毯式一字不漏複習，而是藉閱讀文章脈絡或歷史資料，訓練掌握時空背景以及分析資料觀點、作者立場的能力，也正是歷史探究與實作課程的重點訓練。尤其大考混合題，多不再是單純考記憶能力，需要學生分析、整合，最後衝刺階段也考生可做近5年考古題，藉此練習閱讀分析能力、熟悉題型。

商品推薦