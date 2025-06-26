分科倒數！重考生焦慮數甲考爆 網分享心境轉變：這才是目標
分科在即，除了學測失利的學生們準備再戰，還有重考生們也將加入分科戰場。一名重考生發文表示自己很擔心考爆，尋求能讓心態穩下來的方法。
一名網友借用朋友帳號在Dcard發文表示，自己應屆分科上頂大二類，但因興趣不合重考醫牙，現在寫新課綱分科模考，數甲大概落在50到55，物化生則是在58到60之間跳動，「但還是好擔心考爆，尤其是數甲」。原PO總會想他會的別人也會，他不會的別人還是會，讓他感覺「模考寫不到超過60級分，就覺得自己還不夠努力、沒有掌握課綱、好焦慮」，希望尋求在剩下幾天能讓心態更穩的方法。
不少網友們覺得原PO這樣已經很穩了，主要還是要持續刷題，「穩定刷題保持手感，模考成績反而不太重要，反正大考考出來一定跟自己預料不一樣」、「繼續刷題保持手感，然後放輕鬆，物化生感覺你很穩，祝上榜」、「最後建議回歸歷屆，不要偏離出題方向」。
不少人也暖心聲援，「加油，感覺很穩」、「都走到這裡了，已經很厲害了喔！壓力不要太大你可以的」、「不用管別人會不會，自己盡力就好。最後沒上也不會怎樣，做好最壞打算，放心唄」。
也有人分享自己和原PO經歷一樣的情形，「我也會覺得自己好菜，因為真正強的人不管題目出怎樣也會穩60，然後我就會搞得自己非常沒自信。我現在有好點了，說服我自己的理由就是數甲把握好每個我不能錯的題目（因為我發現把應該要拿到手的分數加回去的話，通常就能過滿級分線）。考試把會的把握好，一分都不能丟才是現在的目標」。
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