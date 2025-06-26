114分科測驗衝刺／生物科時事留意粒線體轉移、新冠肺炎

114學年分科測驗將於7月11日、12日舉行，聯合報推出分科測驗衝刺系列報導，協助考生考前重點複習。生物科補教老師游夏說，三月自然期刊登出的粒線體轉移、新冠肺炎相關知識等，應都是今年重要時事考點。建中生物老師劉玉山提醒，核心章節如分子生物學、神經內分泌、免疫、光合與呼吸作用，務必熟讀。

游夏建議考生盡量熟悉近三年考題，務必將所有已經出現的考點重複研讀，再將還沒有出現的考點加強記憶。

游夏表示，今年有一些時事概念要注意，最令人驚訝的就是三月自然期刊登出的粒線體轉移，報告顯示科學家已經證實粒線體在很多生物體內，可以在細胞之間進行轉移，協助衰老或即將凋亡的細胞重現活力，有些證據也顯示植物的原生質絲可能與粒線體轉移作用有關，這些研究可以證實課綱中有關粒線體內共生現象，目前仍然可以進行。

他建議考生搜尋一下相關報導，了解可能的利用與未來發展趨勢，有可能作為素養延伸考題的題幹資料，先研讀會有助於加快解題時間。

游夏還提到，新冠肺炎前一陣子有再度爆發的趨勢，有關肺炎相關的知識，例如呼吸系統的結構、肺積水、肺浸潤、肺氣腫、呼吸道感染可能發生的影響、氣體運輸方法等相關疾病的概念，最好熟悉一下，也要將病毒生活史，人體抵抗病毒疾病的相關免疫方法深入學習，應該都是今年的重要考點。

此外，游夏說，本年度可能出現的重要考點，包括：「細胞學」是近三年出題最少的章節，務必認真對應；「選修遺傳學」每年出題率都非常高；「演化與生態」113年約占20分；「植物學」近三年逐漸增加的考點；「呼吸與排泄」近三年出題較少，可能增加占分；「免疫學」、「內分泌」等。

至於素養考題可能的出題方向，游夏表示，「脂溶性物質在血液中的運輸機制」，包括脂溶性激素(性腺激素、腎上腺皮質素)、脂肪和膽固醇等物質，很難溶於水，在血液中要大量運輸，必須有界面活性劑協助形成脂蛋白顆粒，才能執行運輸，這些物質的脂蛋白顆粒的形成部位需要熟悉，作用方式要理解。

第二是「肌肉收縮的槓桿原理」，以手臂收縮的機制而言，應該是屬於施力點在中央的槓桿，費力省時，需要理解何為支點和施力點。第三是「光照對種子萌發的影響判讀」，不同光照的作用效能判斷，應該熟讀課本相關內容，參考之前的歷屆考題，找出解題關鍵。

「實驗題是近幾年必出的範圍」，游夏說，本氏液作用和雙縮脲試劑的作用原理與判讀，光合色素的色層分析判讀，希爾反應的意義需要再確認實驗步驟和結果。最後他建議考生拿到生物考卷，先寫非選題，來讓自己的心情穩定，進入生物的考試情境，再以最佳的精神狀態寫閱讀題和實驗題（這兩部分最容易會錯意而失分），選擇題則可以放在最後完成。

劉玉山表示，生物科試題題材多元，重視素養導向思考，考核閱讀理解、擷取資訊、圖表判讀及探究實作等能力。核心章節如分子生物學、神經內分泌、免疫、光合與呼吸作用，務必熟讀。

劉玉山說，各冊核心觀念也不能輕忽，如選修生物Ｉ中細胞週期與幹細胞、癌症、基因表現調控、PCR應用、檢測遺傳疾病方法（核型、酵素分析和基因檢測）等，選修生物II中莖與根構造、植物物質運輸（水分、礦物質和養分運輸）、光敏素等，選修生物III中血壓恆定、神經激素、受器種類、月經週期等，選修生物IV中中性演化與天擇、哈溫定律、族群生存曲線、生態區位等，皆為常考重點。

至於實驗題，劉玉山建議搭配觀看書局提供教學youtube影片，物質檢測、色素層析、光反應還原作用與雞翅解剖等，都是歷屆熱門題型。閱讀題常結合科學新知，例如外泌體與再生醫學、miRNA與疾病診斷等。若內容複雜同時涉及基因調控、訊息傳遞、生理、病理與藥理機制，建議自行繪製概念圖，即時釐清文章邏輯性，更快判斷選項正確性，高分自然水到渠成。

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