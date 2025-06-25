114分科測驗衝刺／化學科實驗、新聞可能入題 師分析重點是這單元

114學年分科測驗將於7月11日、12日舉行，聯合報推出分科測驗衝刺系列報導，協助考生考前重點複習。化學補教老師提醒，除了有機化學等必考單元需加強複習外，實驗在108課綱中占極大比例，氧化還原實驗、酸鹼滴定實驗半當量點概念、秒錶實驗等重點實驗，及綠色化學有關的新聞，都可能成為命題題材。

得勝者文教化學科老師金刀分析化學必考重點，他首先強調「有機化學」的重要性，因化學課程採取螺旋式安排，有些單元在高二及高三課程都有，如有機化學就必為考試重點，在分科測驗化學分數分配上有將近20分，同學在考前務必將重要的反應方程式及化合物再看一次。

另外，高三下學期配位化合物（錯合物）中錯離子的定義，何謂牙基、與生活有關的配位錯合物很重要，反應速率、化學平衡、溶液的性質、酸鹼鹽、氧化還原與電化學及有機化學均為這幾年考試重點，考前務必再複習。

金刀說，108課綱中實驗占極大比例，這幾年常看到非選擇題有一題為實驗題，氧化還原實驗、酸鹼滴定實驗半當量點概念、秒錶實驗、阿斯匹靈製備及純化實驗、化學平衡比色法實驗、有機官能基檢測實驗及108課綱新的草酸鐵鉀錯合物實驗，均是相當重要且是常考的實驗。

金刀表示，考生可留意今年與綠色化學有關的新聞，如電車使用的鋰電池、最環保的各種燃料電池，還有前兩年學測考過的溫室氣體二氧化碳回收反應，都是與課程有關重要命題的題材。

金刀也提醒考生容易出錯的地方，圖表題判斷是108課綱強調的重點，對於圖表橫軸及縱軸的說明跟單位請務必看清楚，才不至於掉入陷阱。

在時間分配方面，他建議從單選開始寫，因為非選擇題題目可能難度較高，會不自覺的花太多時間，導致最後單選及多選寫不完，但是單選及多選所占分數比例較高，先掌握大部分的分數最後再來寫非選擇題是比較容易拿高分模式，而且比較不會失常。

建國中學化學教師柯淑惠給予考生考前30天準備的建議，在考前第30到21天，考生應踏實複習選修化學的各項重要基本觀念，熟讀基本知識，才能夠因應跨章節統整題。第20天到第11天應每天做一回歷屆考題，訓練考題熟悉度、時間掌控度與調整心情。最後10天考生應重新把課本、講義、模擬考卷與歷屆試題上曾經寫錯的題目再仔細訂正，複習命題老師想考的知識點。

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