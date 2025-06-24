妹妹拚分科「醫學系VS法律系」…他憂「夕陽產業」薪水低 網一面倒：瘋了嗎

114學測申請入學日前已放榜，對結果不滿意的考生準備再戰分科或明年重考，114分科測驗也將在7月11日、12日登場。不論用哪種管道入學，志願選填絕對是最難的一關，一名網友表示自己妹妹在猶豫醫學系或法律系，引發網友一面倒熱議。

一名網友在Dcard發文表示，自己妹妹學測考爆準備衝刺分科。妹妹討厭電資，因此相關科系直接排除，剩下的醫學系和法律系中，妹妹其實更偏好醫學系，但原PO認為，「醫師已經是夕陽產業，未來薪水只會不斷下探」，除了醫師工作辛苦外，妹妹的學測分數其實也上不了，不建議妹妹來拚。

如果要考慮醫學系以外的系所，台大法律是妹妹唯一可以接受的，但是家裡沒人是法律系的，雖然知道執業律師一開始薪水比較低，不過做久了可以突破百萬，但原PO想知道這樣收入背後的工時會不會爆肝，「要是拚半天律師跟司法官考試，最後要賺超過200萬還是要工時60hr，那恐怕不太值得，乾脆去拚醫學系」。

對此網友們幾乎一面倒，「瘋了嗎？絕對是選醫學系」、「醫學系。法律系一堆讀了4-10年甚至更久還考不上律師，只能用我比其他人基礎更紮實來安慰自己」、「我法律系，強力建議不要來法律」、「少子化+老齡化社會，醫療服務怎麼可能會是夕陽產業⋯勸退一下法律。沒牌之前只能做法務，薪資3-4萬，有牌做受僱很多起薪也只有5-6萬；司律合格率只有9%，平均五年才能考上律師，司法官今年只收80人」、「個人覺得司法官比醫生還難考」、「要不是考不上醫學系誰會來念法律」。

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