分科測驗衝刺／今年數乙初登場 數甲多選有技巧

前言：一一四分科測驗將於七月十一日、十二日舉行，今年回應大學端選才需求，首度加入數學乙考科，聯合報即日起推出分科測驗衝刺系列報導，協助考生事半功倍，考試當日發揮最佳實力。

師大附中教師殷灝分析近年數甲三星必考單元，包括選修上冊的極限、微分、積分；選修下冊的複數與多項方程式，如虛根成對定理、複數的幾何意義等；以及空間向量、空間中的平面與直線，近三年上述單元配分都在十分以上甚至廿分，代表微積分、複數、空間三個單元每個單元至少會出兩題，且三個單元的加總分數，達到近數甲一半的配分，是最核心的考點。

針對必考單元，殷灝建議考生三階段補強，先藉課本熟悉基本題、觀念和公式；其次，可參考市面上的數甲參考書，練習變化性題目，最後，回頭找舊課綱時期北區、全國模擬考題練習。

殷灝也提醒學生多選題答題技巧，近年多選題答案多為二或三個選項，時間不足先算前三個選項，只要前三選項有把握對，最後兩個選項可再利用湊滿三個或兩個答案為主的猜答方式完成，但前提必須是考生要先確信前三選項的對錯，先有九成信心才能猜答。

建國中學教師黃智昇表示，數乙重要單元如「線性規劃」，是數乙獨有的必考題，解題步驟非常明確，建議考生可先從題目中找到目標函數，再列出各限制條件的聯立式，藉以描繪出可行解區域，最後使用平行線法或頂點法即可求出最佳值，其中需注意是否有整數解等限制。

黃智昇也說，「無窮等比級數」則是極限單元中相當重要概念，求和公式是必背重點；「微分、積分」單元則有機會考出簡單的積分操作，以及相對而言較困難的符號意義，如極限存不存在的意義為何、微分等於零的意義、二階導數與凹凸性的判斷等較難的判斷題，答題時能留到最後思考。（系列一）

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