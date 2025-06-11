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高中生真4殺 當分科戰士爭157醫學系名額！不只他、只是沒被抓？學習歷程膨風能解？

聯合新聞網／ 今周刊
一名高中生學習歷程檔案內容涉造假，連續遭陽明交大醫學系、北醫醫學系撤銷正取資格。示意圖／ingimage
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114分科測驗

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