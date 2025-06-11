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申請入學放榜「沒上怎麼辦」？把握最後機會 114分科測驗考前整理一次看

聯合新聞網／ udn文教
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

申請入學將於6月12日放榜，對未錄取、成績未如預期，或志願未竟的考生而言，分科測驗將成為最後一搏的重要戰役。114學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行，報名期間為6月5日至17日，考生須選擇「集體報名」或「個別報名」，並依身份別與選考科目數完成繳費。值得注意的是，申請入學錄取者若想轉戰分科，必須先於系統內完成放棄錄取資格的聲明，否則無法參加分發入學。

一、升大學必看！申請入學、分發入學重要時程行事曆

114學年度申請入學
113/10/29～113/11/12
學測報名
114/01/18～114/01/20
學測考試
114/02/25
學測成績公布
114/03/19～114/03/21
申請入學報名
114/03/27
第一階段篩選結果公布
114/05/01～114/05/07
審查資料上傳
114/05/15～114/06/01
第二階段面試（各校系）
114/06/03
第二階段公告錄取結果
114/06/05～114/06/06
志願序登記
114/06/12
統一分發結果公布
114學年度分發入學
114/06/05～114/06/17
分科報名
114/07/08
開放應考資訊查詢、公布試場分配表
114/07/11～114/07/12
分科考試
114/07/29
分科成績公布
114/08/01～114/08/04
分發志願登記
114/08/13
分發結果公布

二、分科測驗考試日程表

與往年不同的是，今年的分科測驗新增「數學乙」考科。分科測驗各考科均有選擇題型、非選擇題型與混合題型。混合題型為題組形式，是指同時包含選擇（填）題及非選擇題的題型，而數學甲及數學乙則有選填題型。分科測驗成績採級分制，各科最高為60級分。考試時間均為80分鐘。考試日程表如下表：

三、分科測驗前 一次搞懂申請入學和分發入學

大學多元入學管道分為申請入學、分發入學、繁星推薦以及特殊選才四種，其中以「申請入學」為主流，除了成績外，該管道也重視學習歷程與多元表現。考生參加基本學力測驗（學測）後，先經第一階段篩選，通過者上傳審查資料，並參加第二階段的面試或書審。3日錄取名單揭曉後，考生應於6月5日至6日進行志願選填，最終在12日放榜，確定所讀校系。

分發入學」則採用學測與分科測驗（原指考）的成績作為依據分發錄取。「分科測驗」整體會比學測困難，範圍也較廣，考試科目包括數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會，114年將恢復考數乙。由於分科測驗著重在關鍵學科能力，考生可依志願校系所指定的考試科目，自由選擇應考科目，成績公布後，至多可選填100個志願。

四、最後翻身戰！分發入學報名方式、費用總整理

無論是學測成績不如預期、申請入學兩個階段未通過、錄取結果不理想，抑或是策略性保留機會，考生都可以選擇參加分科測驗。對許多學子來說，這不只是最後的大學入學機會，更是一場爭取理想校系的翻身戰。

1. 該怎麼報名？掌握分科測驗報名方式與規則

分科測驗分為「集體報名」與「個別報名」兩種方式，報名期限皆在6月5日至17日。考生必須在期限內完成報名及繳費，否則視同未完成報名，不得參加考試。高三在學生若尚未取得畢業證書，須由就讀學校辦理集體報名；已取得畢業證書的學生，則可選擇集體或個別報名；非應屆畢業生與自學生一律採個別報名。

若想個別報名，考生可至大學入學考試中心網站，點選分科測驗的「考生專區」辦理；由學校、補習班集體報名的考生，在完成報名作業後，可以在上述網站查詢進度與確認資料。

2. 一張表秒懂分科測驗應繳金額 試算給你看

分科測驗的報名費包含「基本作業費」與「考科測驗費」兩項。低收入戶考生可全額免繳報名費，中低收入戶考生則享有六成減免。集體報名的基本作業費為200元，個別報名則為250元；考科測驗費每科皆為170元。考生應依個人身份別、報名方式與選考科目數，計算應繳金額，並於期限內完成繳費。

分科測驗報名費一覽
報名方式項目一般考生中低收入戶
集體報名基本作業費200 元80 元
考科測驗費（每科）170 元68 元
個別報名基本作業費250 元100 元
考科測驗費（每科）170 元68 元

→若考生選考4科，集體報名的一般考生需繳交880元（考科測驗費170元*4+基本作業費200元），中低收入戶考生為352元（考科測驗費68元*4+基本作業費80元）；個別報名者則分別為930元（考科測驗費170元*4+基本作業費250元）與372元（考科測驗費68元*4+基本作業費100元）。

3. 想走分發入學？記得放棄申請入學資格才算數

在申請入學分發階段被錄取的考生，就等於拿到該校系的入學資格，若考生想參加分科測驗，必須在規定時間內，進入聲明放棄入學資格登錄系統完成放棄手續，否則不能參加當年度的大學分發入學或科技校院的聯合分發。

超過截止日期若仍想放棄入學資格，應直接向大學申請，是否能再報名參加其他入學管道招生，則要看各招生簡章的規定。同時也提醒考生，一旦完成放棄聲明，就不能反悔或撤回。

參考網站：招生簡章114學年度各項考試報名常見問題集集體報名系統操作說明

五、各校招生網站

國立大學招生網站

國立臺灣大學國立臺灣師範大學國立中興大學國立成功大學國立政治大學國立中正大學國立清華大學國立陽明交通大學國立中央大學國立臺灣海洋大學國立高雄師範大學國立彰化師範大學國立中山大學國立臺中教育大學國立臺北教育大學國立臺南大學國立東華大學國立屏東大學國立臺東大學國立體育大學國立臺灣藝術大學國立暨南國際大學國立臺灣體育運動大學國立臺南藝術大學國立臺北大學國立嘉義大學國立高雄大學國立宜蘭大學國立聯合大學國立金門大學臺北市立大學慈濟大學

私立大學招生網站

東吳大學高雄醫學大學中原大學東海大學中國醫藥大學淡江大學逢甲大學中國文化大學靜宜大學大同大學輔仁大學中山醫學大學長庚大學義守大學銘傳大學世新大學實踐大學長榮大學中華大學南華大學康寧大學佛光大學亞洲大學馬偕醫學院

參考網站：分發入學各招生系組參採學測科目一覽表

申請入學 學測 114分科測驗

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