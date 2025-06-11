申請入學放榜「沒上怎麼辦」？把握最後機會 114分科測驗考前整理一次看

申請入學將於6月12日放榜，對未錄取、成績未如預期，或志願未竟的考生而言，分科測驗將成為最後一搏的重要戰役。114學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行，報名期間為6月5日至17日，考生須選擇「集體報名」或「個別報名」，並依身份別與選考科目數完成繳費。值得注意的是，申請入學錄取者若想轉戰分科，必須先於系統內完成放棄錄取資格的聲明，否則無法參加分發入學。

一、升大學必看！申請入學、分發入學重要時程行事曆

114學年度申請入學 學測 報名 學測考試 學測成績公布 申請入學報名 第一階段篩選結果公布 審查資料上傳 第二階段面試（各校系） 第二階段公告錄取結果 志願序登記 統一分發結果公布

114學年度分發入學 分科報名 開放應考資訊查詢、公布試場分配表 分科考試 分科成績公布 分發志願登記 分發結果公布

二、分科測驗考試日程表

與往年不同的是，今年的分科測驗新增「數學乙」考科。分科測驗各考科均有選擇題型、非選擇題型與混合題型。混合題型為題組形式，是指同時包含選擇（填）題及非選擇題的題型，而數學甲及數學乙則有選填題型。分科測驗成績採級分制，各科最高為60級分。考試時間均為80分鐘。考試日程表如下表：

三、分科測驗前 一次搞懂申請入學和分發入學

大學多元入學管道分為申請入學、分發入學、繁星推薦以及特殊選才四種，其中以「申請入學」為主流，除了成績外，該管道也重視學習歷程與多元表現。考生參加基本學力測驗（學測）後，先經第一階段篩選，通過者上傳審查資料，並參加第二階段的面試或書審。3日錄取名單揭曉後，考生應於6月5日至6日進行志願選填，最終在12日放榜，確定所讀校系。

「分發入學」則採用學測與分科測驗（原指考）的成績作為依據分發錄取。「分科測驗」整體會比學測困難，範圍也較廣，考試科目包括數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會，114年將恢復考數乙。由於分科測驗著重在關鍵學科能力，考生可依志願校系所指定的考試科目，自由選擇應考科目，成績公布後，至多可選填100個志願。

四、最後翻身戰！分發入學報名方式、費用總整理

無論是學測成績不如預期、申請入學兩個階段未通過、錄取結果不理想，抑或是策略性保留機會，考生都可以選擇參加分科測驗。對許多學子來說，這不只是最後的大學入學機會，更是一場爭取理想校系的翻身戰。

1. 該怎麼報名？掌握分科測驗報名方式與規則

分科測驗分為「集體報名」與「個別報名」兩種方式，報名期限皆在6月5日至17日。考生必須在期限內完成報名及繳費，否則視同未完成報名，不得參加考試。高三在學生若尚未取得畢業證書，須由就讀學校辦理集體報名；已取得畢業證書的學生，則可選擇集體或個別報名；非應屆畢業生與自學生一律採個別報名。

若想個別報名，考生可至大學入學考試中心網站，點選分科測驗的「考生專區」辦理；由學校、補習班集體報名的考生，在完成報名作業後，可以在上述網站查詢進度與確認資料。

2. 一張表秒懂分科測驗應繳金額 試算給你看

分科測驗的報名費包含「基本作業費」與「考科測驗費」兩項。低收入戶考生可全額免繳報名費，中低收入戶考生則享有六成減免。集體報名的基本作業費為200元，個別報名則為250元；考科測驗費每科皆為170元。考生應依個人身份別、報名方式與選考科目數，計算應繳金額，並於期限內完成繳費。

分科測驗報名費一覽 報名方式 項目 一般考生 中低收入戶 集體報名 基本作業費 200 元 80 元 考科測驗費（每科） 170 元 68 元 個別報名 基本作業費 250 元 100 元 考科測驗費（每科） 170 元 68 元

→若考生選考4科，集體報名的一般考生需繳交880元（考科測驗費170元*4+基本作業費200元），中低收入戶考生為352元（考科測驗費68元*4+基本作業費80元）；個別報名者則分別為930元（考科測驗費170元*4+基本作業費250元）與372元（考科測驗費68元*4+基本作業費100元）。

3. 想走分發入學？記得放棄申請入學資格才算數

在申請入學分發階段被錄取的考生，就等於拿到該校系的入學資格，若考生想參加分科測驗，必須在規定時間內，進入聲明放棄入學資格登錄系統完成放棄手續，否則不能參加當年度的大學分發入學或科技校院的聯合分發。

超過截止日期若仍想放棄入學資格，應直接向大學申請，是否能再報名參加其他入學管道招生，則要看各招生簡章的規定。同時也提醒考生，一旦完成放棄聲明，就不能反悔或撤回。

五、各校招生網站

國立大學招生網站：

國立臺灣大學｜國立臺灣師範大學｜國立中興大學｜國立成功大學｜國立政治大學｜國立中正大學｜國立清華大學｜國立陽明交通大學｜國立中央大學｜國立臺灣海洋大學｜國立高雄師範大學｜國立彰化師範大學｜國立中山大學｜國立臺中教育大學｜國立臺北教育大學｜國立臺南大學 ｜國立東華大學｜國立屏東大學｜國立臺東大學｜國立體育大學｜國立臺灣藝術大學｜國立暨南國際大學｜國立臺灣體育運動大學｜國立臺南藝術大學｜國立臺北大學｜國立嘉義大學｜國立高雄大學｜國立宜蘭大學｜國立聯合大學｜國立金門大學｜臺北市立大學｜慈濟大學

私立大學招生網站：

東吳大學｜高雄醫學大學｜中原大學｜東海大學｜中國醫藥大學｜淡江大學｜逢甲大學｜中國文化大學｜靜宜大學｜大同大學｜輔仁大學｜中山醫學大學｜長庚大學｜義守大學｜銘傳大學｜世新大學｜實踐大學｜長榮大學｜中華大學｜南華大學｜康寧大學｜佛光大學｜亞洲大學｜馬偕醫學院

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