快訊

蘋果iOS 26悄悄更新iPhone實用新功能！1鍵讓攝影師拍照不怕鏡頭髒掉

周杰倫被爆豪砸30億買「豪宅頂樓四層」　杰威爾回應了

影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

影／軍人加薪三讀 顧立雄：懇請立院能事先商量研議

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國防部長顧立雄（中）上午出席立法院外交及國防委員會邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並備質詢。記者蘇健忠／攝影
國防部長顧立雄（中）上午出席立法院外交及國防委員會邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並備質詢。記者蘇健忠／攝影

國防部顧立雄上午出席立法院外交及國防委員會邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並備質詢，會前受訪針對軍人加薪三讀通過回應。

顧立雄表示國軍弟兄都很辛苦，國防部也希望待遇適度調整，事實上今年4月1日已經調升志願役和戰鬥部隊的加給，6月1日也以提升網路戰勤務加給，之後的電偵和戰航管加給也會如期實施，但還是要懇請立法院在做這些加薪，大幅度增加歲出的同時，能夠事先跟行政院、國防部做一個商量、審慎的研議，因為相關這樣大幅的增加，可能會排擠到現在有關作業維持費、軍事通知的支出。也希望遵守財政紀律和預算法相關規定，說明資金來源以及如何能避免排擠其他，也很重要的作業維持、軍事投資預算，兼顧整體國家施政衡平性。

顧立雄針對中共的遼寧號和山東號兩艘航母出沒在第二島鏈表示，我們這個都有充分的掌握，有關兩艘航母在西太平洋相關活動，這可以看得出來中共擴張的企圖，他穿過了第一島鏈之後，延伸到第二島鏈，都在傳達一定的政治訊息，可以看得出來他擴島主義的本質。

顧立雄針對少將涉嫌性騷女部屬表示，第一時間已經進行隔離跟保護的措施，也成立調查委員會，會在兩個月內完成調查。

國防部長顧立雄（左）上午出席立法院外交及國防委員會，針對軍人加薪三讀通過回應，要懇請立法院在做這些加薪，大幅度增加歲出的同時，能夠事先跟行政院、國防部做一個商量、審慎的研議。記者蘇健忠／攝影
國防部長顧立雄（左）上午出席立法院外交及國防委員會，針對軍人加薪三讀通過回應，要懇請立法院在做這些加薪，大幅度增加歲出的同時，能夠事先跟行政院、國防部做一個商量、審慎的研議。記者蘇健忠／攝影

顧立雄 立法院 國防部

延伸閱讀

中共兩航艦進入西太平洋演訓 顧立雄：暴露擴張本質

立院軍人加薪案政院嗆救濟 顧立雄：應先溝通避免排擠預算

國防部少將涉性騷辱罵多名女下屬 顧立雄命拔官調查

我軍費佔GDP比率 3%非底線？顧立雄：可能往上加

相關新聞

影／軍人加薪三讀 顧立雄：懇請立院能事先商量研議

國防部長顧立雄上午出席立法院外交及國防委員會邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並備質詢，會前受訪針對...

立院軍人加薪案政院嗆救濟 顧立雄：應先溝通避免排擠預算

立法院三讀通過軍人加薪方案，不過行政院揚言再提「合法合憲救濟方式」。國防部長顧立雄今天表示，國防部也希望待遇適度調整，不...

志願役每月加給增至3萬！喊明年實施…但政院又要「救濟」了

立法院昨天三讀通過「軍人待遇條例」及「國軍退除役官兵輔導條例」修正案，明定國軍官兵志願役加給增加為每個月三萬元，從明年元...

冷眼集／志願役加薪…政院要救濟！綠喊照顧軍人 卻不許在野給福利？

立法院昨天三讀通過軍人加薪三項修法，明定志願役加給增為三萬元；義務役月薪不得低於最低基本工資；以及恢復上校以上退役軍官的...

明年起軍人加薪 沈伯洋為何批三錯誤？藍：綠嘴巴挺實則打壓國軍

立法院昨通過軍人待遇條例修法，國軍官兵志願役加給明年起每月增為三萬元。除了行政院將「依照憲政精神，提出救濟」，綠營立委直...

立院三讀軍人加薪 國防部稱樂見提升待遇：配合政院後續措施

立法院三讀通過「軍人待遇條例」，國防部表示，以114年預算員額推估，全年所需新增預算近300億元。國防部指出，樂見官兵待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。