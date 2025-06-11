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立院軍人加薪案政院嗆救濟 顧立雄：應先溝通避免排擠預算

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄。(記者許正宏／攝影)
國防部長顧立雄。(記者許正宏／攝影)

立法院三讀通過軍人加薪方案，不過行政院揚言再提「合法合憲救濟方式」。國防部長顧立雄今天表示，國防部也希望待遇適度調整，不過仍然希望立法院先與行政部門討論，說明資金來源以及如何避免排擠其他經費。顧立雄說，國防部已經在6月1日提升網路戰加給，另外兩項加給已送行政院審議中。

立法院三讀通過「軍人待遇條例」，將志願役加給提升為3萬元，並明定志願役官兵薪資不得低於最低工資。不過行政院長卓榮泰批評立法院違背憲法、預算法精神以及過去共識，行政院再次揚言將研議合法合憲的救濟方式。

顧立雄表示，國軍弟兄都很辛苦，國防部也希望待遇適度調整，事實上今年4月1日已經調升至願意和戰鬥部隊加給，6月1日也以提升網路戰加給，之後的電偵和戰航管加給也會如期實施，但還是要懇請立法院在大幅增加歲出預算的同時，能和行政院、國防部審慎研議，因為相關大幅支出增加可能會排擠其他作業維持費等支出。也希望遵守財政紀律和預算法相關規定，說明資金來源以及如何能避免排擠其他也很重要的作業維持、軍事投資預算，兼顧國家施政衡平性。

顧立雄強調，行政部門內部都會討論時各項加給的衡平性，也會審慎研議資金來源，國防預算能發到多少，兼顧施政衡平避免擠壓軍事投資、作業維持，到希望立法院加薪的同時，應該和行政部門審慎研議。

媒體追問國防部承諾的下一波戰航管、電偵加給是否可能受到波及影響？顧立雄說，已經送行政院審議中，還沒有進一步消息，現在就等行政院審議結果。

行政院 立法院 國防部

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