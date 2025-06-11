明年起軍人加薪 沈伯洋為何批三錯誤？藍：綠嘴巴挺實則打壓國軍

立法院昨通過軍人待遇條例修法，國軍官兵志願役加給明年起每月增為三萬元。除了行政院將「依照憲政精神，提出救濟」，綠營立委直指藍營修法犯三錯誤，是政策買票的肉桶法案。藍反批，合理提高薪資才是達成合理的編現比的可行做法，民進黨嘴巴支持國軍，實際上卻打壓及欺負國軍。

民進黨立委沈伯洋指藍營修法犯了三個錯誤：一是把戰鬥部隊加給入法，但戰航管、電偵及網路戰等的國軍不是人嗎？二是超時並非加給性質，直接入法完全搞錯法律制度；三為立院不能直接立法增加預算，這些都是荒謬之處。

國民黨發言人楊智伃稱，沈伯洋「對中賺飽飽，對國軍斤斤計較。」中廣前董事長趙少康也批評，賴清德總統激化兩岸緊張對立，增加國軍戰備負擔，又不願意給軍人更好的待遇，愧對國軍。