冷眼集／志願役加薪…政院要救濟！綠喊照顧軍人 卻不許在野給福利？

立法院昨天三讀通過軍人加薪三項修法，明定志願役加給增為三萬元；義務役月薪不得低於最低基本工資；以及恢復上校以上退役軍官的子女教育補助費。但軍人對加薪不能高興太早，因為行政院已表示「會依照憲政精神提出救濟」，恐怕又要走一次覆議、聲請釋憲的「標配」，反制在野黨主導的修法。

昨天一大早，當立院還在朝野馬拉松式發言、尚未表決前，行政院長卓榮泰早已氣急敗壞地警告立法院「不要再違背預算法及憲法精神」，且早早揚言：立法院若一意孤行，政院一定會依憲政精神提出救濟。

民進黨又一次把國會通過的修法連結憲政爭議，成了綠營的相罵本。但綠營對大罷免念茲在茲，卻絲毫不提去年下半年軍中爆出志願役人數創六年新低，部分主戰部隊編現比甚至已低過八成的最低門檻，瀕臨難以正常運作，國防部不得不研議提高官兵各項加給。

不過，軍方上下對加薪金額始終三緘其口，不敢在行政院同意前透露半點口風，直到在野黨放話修法強制調整待遇之後，府院才終於點頭同意調整國軍待遇。

上周五，國防部長顧立雄與交通部長陳世凱連袂開記者會，風光宣布軍人搭乘國際線優先登機的措施，賴總統臉書也第一時間轉發力推這項「德政」，然而仔細一看，禮遇只限登機口，並非報到櫃台優先劃位、升級艙等，更不能適用同行親屬，也不適用軍人使用率更頻繁的國內線。

為德不卒的表面功夫，卻出動兩位部長剪綵，外加總統力推；說穿了，告訴大家「我很照顧軍人」才是真正的目的。

同樣的邏輯，回頭看軍人怎麼加薪，民進黨想的，到底是要照顧軍人？還是只想著塑造「照顧軍人的形象」？若是前者 ，又豈會吝於與在野溝通，且在通過修法之前就揚言升高為憲政問題？難道是在大罷免欠缺柴火之際，無法容忍在野黨走在「英明的政府」之前，照顧軍人福利？