立院三讀軍人加薪 國防部稱樂見提升待遇：配合政院後續措施

立法院三讀通過「軍人待遇條例」，國防部表示，以114年預算員額推估，全年所需新增預算近300億元。國防部指出，樂見官兵待遇提升，但也希望立法院在大幅增加歲出前，應先徵詢行政部門意見，協調可行性財源。國防部表示，將在兼顧官兵待遇福利與國家整體財政前提下，配合行政院研議相關措施。

國防部指出，依照三讀通過之規定，以114年預算員額推估，全年所需新增預算近300億元。依預算法第91條及財政紀律法第5條規定，立法委員所提法律案，若大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源。

國防部表示，行政團隊對於國軍的待遇及福利照顧不遺餘力，今年四月大幅提升志願役加給等多項待遇，並已實際發放。

然而國防預算為中央政府總預算的一部分，其能否成長及成長幅度，均受限於政府歲出規模，與重要施政優序。若增加之人事支出編入年度預算，而整體國防預算成長有限，將排擠軍事投資、作業維持等工作。國防部後續將在兼顧官兵待遇福利，與國家整體財政前提下，配合行政院研議相關措施。