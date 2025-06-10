【重磅快評】在野黨想替軍人加薪？朕不給你不能搶

立法院通過軍人待遇條例，將現行每月13000至15000元的志願役加給提至30000元，義務役薪資不低於基本工資。三讀程序尚未結束，行政院已經強烈表態，批評每年將多增290億元以上開支，違反「預算法」及「財政紀律法」，政院將審慎研議合法合憲的救濟方式。顯然覆議與釋憲老戲碼，又將再度上演。

平心而論，從2016年蔡英文當選以來，綠色執政對國防領域的花錢大方程度，明顯高於馬政府。另外馬政府時代的國防部，動輒在網路遭到霸凌，如今網軍變成「自己人」，操弄反軍仇軍情緒的案例明顯減少。當下的國軍官兵，在物質待遇與社會形象上，確實高於馬政府時期。

然而從蔡政府到賴政府，在國防領域的一貫心態是「朕不給，你不能搶」：政府確實願意對現役官兵投資更多，但更重要的是，藉此烘托自身「重視國防」、「重視軍人」的光環，更必須將反對黨定位成國防掣肘者。一旦對方提出有利於官兵，可能搶奪光環的政策時，一定要用最大力度予以撲滅。

美方多年來始終質疑我方國防預算過低，川普總統上任後，官員甚至曾喊出GDP10%的天文數字。面對華府強大壓力，賴政府近日多次表態，將提升到GDP3%。然而，今年度連同兩筆特別預算在內，廣義國防開支仍略低於2.5%，要達到3%目標，代表明年須增加1000多億元。相較之下，「至少多花290億」真如行政院所云，是高得離譜的數字？習慣性短估收入，然後以「賦稅超徵」自誇；將舉債編列特別預算，變為常態性花錢方式，不顧國債持續惡化；如此種種「好」習慣，要指責他人不顧財政紀律，是否有一點臉紅？

再進一步說，蔡總統上任以來，元首的「軍中形象工程」，就是國安體系親自緊抓的重中之重。凡可塑造元首正面形象的軍中行程，從軍艦開工、下水到成軍，新編部隊成立，甚至國軍新建營舍落成，以往只需部隊主官主持，如今都要讓總統剪綵上新聞。這些行程必由國安會高層親自「踩線」，把總統應對官兵的流程，甚至所有走位，完全提前預演一遍，確保鏡頭效果最佳。甚至將活動邀訪主體，由國防部改為總統府，因為軍事線記者報導重點往往不是總統本人，府線記者不熟飛機大砲，自然更著重總統的講詞。在精心包裝下，蔡總統確實替自己在軍內軍外，都博得不少名聲。

民進黨在兩岸政策上態度鷹派，理應比藍營更重視軍人，但若將輿論操作為只有自己才重視國防，並將對手抹成危害國安的第五縱隊，如此行為就極不可取。去年底今年初，立院凍結國造潛艦後續量產的部分預算，待原型艦海鯤號完成測試之後方得動支。當時綠營側翼一片排山倒海攻擊，儼然台海安危就將因為此而失衡。然而原本早該開始海測的海鯤艦，到現在都無法出海，國防部長顧立雄也說沒有時間表，今年10月底的交艦目標幾乎已注定跳票。當初那些「憂國憂民」的聲音是否仍認為，就算海鯤沒有測試驗收，也必須搶著建造後續量產艦？

總之，對綠色執政而言，國防確實重要，但提醒選民「我重視國防」更重要，最重要則是強調「其他人都不重視國防」。經歷過去八年獨享光環的好日子，又豈能容許在野黨也來爭取「重視國防」功勞？賴政府又一次暴走，有什麼好奇怪？