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立院三讀國軍加薪 政院：立院違反與行政院達成的共識

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照

針對立法院10日三讀《軍人待遇條例》一事，行政院發言人李慧芝表示，賴清德總統及行政院長卓榮泰與國防部對於國軍的待遇及福利一向不遺餘力，即使立法院大幅刪減中央政府總預算，行政院仍然持續在衡量國家財政負擔下逐步提升國軍的福利。

李慧芝指出，依據立院三讀法案版本，未來每年中央政府總預算都可能大幅增加至少290億元，但立院沒有依照《憲法》第70條的精神、《預算法》第91條以及《財政紀律法》第5條規定的程序進行，在通過大幅增加政府歲出預算的法案前，應該先徵詢行政院意見並協調可行性財源，再次違反去年行政院與朝野各黨團所達成的共識。

李慧芝指出，立法院通過軍人待遇條例之前，先刪除國防部84億元，更凍結899億元超過五個月，延遲武器裝備及縮減了國軍戰備工程量能，包括訓練場整建、海軍軍港擴建等規劃，不論是人員訓練及武器接裝工作都無法依規劃期程進行。

李慧芝強調，國軍既有各項加給，都是考量國家整體財政裕度後審慎編列。立法院在野黨團再次違反去年與行政院達成的共識，也再度違反《預算法》以及《財政紀律法》，政院在收到條文後將審慎研議合法合憲的救濟方式。

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