「老共動不動圍台」民進黨反對加薪 趙少康轟：愧對國軍

立法院會今表決通過「軍人待遇條例」修正案，明年起替15萬名志願役每月加薪3萬元，民進黨立委則全體投下反對票。中廣前董事長趙少康批評，賴清德總統一面激化兩岸緊張對立，增加國軍戰備負擔，一面又不願意給軍人更好的待遇，真是愧對國軍。

趙少康指出，去年他在副總統辯論會上就公開提出，現在職業軍人的待遇實在太低，一旦兩岸開戰，不可能只靠義務役打仗，必須靠職業軍人，他們從軍保家衛國已經失去自由，戰備任務還越來越沉重，這麼低的待遇怎麼能吸引大家從軍？所以當時他主張，替戰鬥部隊每人加薪2萬元，更能激勵國軍士氣。

趙少康說，國內稅收已連續4年超徵，累計達1.87兆元，光是去年就超徵5000億元，本來就應該把握這幾年國家財政相對穩健的好時機替軍人加薪；遑論民進黨執政以來，兩岸兵兇戰危，老共的軍機、軍艦動不動就來圍台，國軍壓力越來越大，當然要給予更好的待遇。

趙少康表示，不只替軍人加薪，警消退休金的所得替代率提高後，待遇也應該一併檢討。只因為軍人加薪案是在野黨提出，民進黨就反對到底，如果大罷免成功，讓民進黨的立委席次過半，會不會又要改回來？