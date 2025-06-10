綠反對軍人加薪案 藍回嗆：對中賺飽飽，對國軍斤斤計較

立法院會今通過「軍人待遇條例」修法，國軍官兵志願役加給明年起每月增加3萬元。國民黨發言人楊智伃表示，民進黨立委沈伯洋自家在大陸賺紅錢，一毛都省不了，連給國軍的福利都要錙銖必較？是怕國軍加太多、過太好？

立法院通過修法，現役約15萬名志願役軍人自明年元旦起，每月可獲3萬元志願役加給，較現行標準大幅增加2萬元，加薪幅度為歷來最大。

楊智伃指出，沈伯洋自己家族企業被揭露在中國登記「中國台灣」，有七成五的交易在中國，今天在立法院民進黨全體反對軍人加薪兩萬元，連國防安全最基本的軍人福利都反對。

楊智伃說，沈伯洋至今面對事實的揭露，只表達「我實在不知道該說什麼才好」；反對軍人福利加薪，更辯說「4月1日就加過了」，請問4月加薪的金額跟今天提案的金額有一樣嗎？沈伯洋如此小氣，連給軍人多加薪都要「省」？

楊智伃批評，民進黨口口聲聲說「支持國軍」，結果連最基本的加薪都要省、都要擋，沈伯洋的雙標嘴臉再次暴露無遺，「對中賺飽飽，對國軍斤斤計較！」