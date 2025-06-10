快訊

奧地利爆校園槍擊！驚傳學生、教師傷亡「至少8死」

濫用公務車燒進文化部！史哲遭爆搭車去推拿 挨酸研究青草藥文化

台中女高中生失聯6天 家屬憂「被騙去國外」急協尋…警今找到人

綠反對軍人加薪案 藍回嗆：對中賺飽飽，對國軍斤斤計較

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院院會上午處理軍人待遇條例修正草案（軍人加薪），國民黨團在人數優勢下，通過「軍人待遇條例」第5條修正草案，對志願役勤務加給從每月1萬元增加至3萬元。記者曾學仁／攝影
立法院院會上午處理軍人待遇條例修正草案（軍人加薪），國民黨團在人數優勢下，通過「軍人待遇條例」第5條修正草案，對志願役勤務加給從每月1萬元增加至3萬元。記者曾學仁／攝影

立法院會今通過「軍人待遇條例」修法，國軍官兵志願役加給明年起每月增加3萬元。國民黨發言人楊智伃表示，民進黨立委沈伯洋自家在大陸賺紅錢，一毛都省不了，連給國軍的福利都要錙銖必較？是怕國軍加太多、過太好？

立法院通過修法，現役約15萬名志願役軍人自明年元旦起，每月可獲3萬元志願役加給，較現行標準大幅增加2萬元，加薪幅度為歷來最大。

楊智伃指出，沈伯洋自己家族企業被揭露在中國登記「中國台灣」，有七成五的交易在中國，今天在立法院民進黨全體反對軍人加薪兩萬元，連國防安全最基本的軍人福利都反對。

楊智伃說，沈伯洋至今面對事實的揭露，只表達「我實在不知道該說什麼才好」；反對軍人福利加薪，更辯說「4月1日就加過了」，請問4月加薪的金額跟今天提案的金額有一樣嗎？沈伯洋如此小氣，連給軍人多加薪都要「省」？

楊智伃批評，民進黨口口聲聲說「支持國軍」，結果連最基本的加薪都要省、都要擋，沈伯洋的雙標嘴臉再次暴露無遺，「對中賺飽飽，對國軍斤斤計較！」

沈伯洋 民進黨 楊智伃 志願役 國軍 國民黨

延伸閱讀

沈伯洋爸被爆「賺紅錢」 蔣萬安諷：這才是卓榮泰說的「輪迴」

凌濤揭沈伯洋父公司7成5生意來自中國 營業額上看17億

藍成功替軍人加薪 沈伯洋指犯了3錯誤：有夠不適格

網問「恐嚇信」嫌犯找到沒？沈伯洋：再問一次就告人

相關新聞

立院三讀國軍加薪 政院：立院違反與行政院達成的共識

針對立法院10日三讀《軍人待遇條例》一事，行政院發言人李慧芝表示，賴清德總統及行政院長卓榮泰與國防部對於國軍的待遇及福利...

「老共動不動圍台」民進黨反對加薪 趙少康轟：愧對國軍

立法院會今表決通過「軍人待遇條例」修正案，明年起替15萬名志願役每月加薪3萬元，民進黨立委則全體投下反對票。中廣前董事長...

綠反對軍人加薪案 藍回嗆：對中賺飽飽，對國軍斤斤計較

立法院會今通過「軍人待遇條例」修法，國軍官兵志願役加給明年起每月增加3萬元。國民黨發言人楊智伃表示，民進黨立委沈伯洋自家...

卓榮泰對國軍加薪提救濟？藍黨團：嘴巴支持實則打壓國軍

國軍加薪法案三讀，不過行政院長卓榮泰表示，這違背「預算法」及憲法的精神，將提救濟。國民黨立法院黨團表示，合理提高薪資才是...

立法院通過「軍人待遇條例」義務役薪資達最低基本工資

立法院院會上午處理軍人待遇條例修正草案（軍人加薪），國民黨團在人數優勢下，立法院通過「軍人待遇條例」提高軍人薪資。

轟綠委齊反對軍人加薪 翁曉玲：大罷免成功 加薪都是空

立法院今三讀通過軍人加薪法案，基層官兵有望迎來大加薪，但民進黨對此表示反對。國民黨立委翁曉玲表示，大罷免若成功，軍人加薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。