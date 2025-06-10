卓榮泰對國軍加薪提救濟？藍黨團：嘴巴支持實則打壓國軍

國軍加薪法案三讀，不過行政院長卓榮泰表示，這違背「預算法」及憲法的精神，將提救濟。國民黨立法院黨團表示，合理提高薪資才是達成合理的編現比的可行作法，民進黨嘴巴支持國軍，實際上卻打壓及欺負國軍，令國軍無法接受，對比放縱綠色權貴吃香喝辣、貪贓枉法，是標準雙標。

立法院今三讀通過的國民黨團所提「軍人待遇條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」，通過條文將志願役勤務加給從每月1萬元增加至3萬元，義務役薪資從現行2萬1350元提高7240元，達到最低基本工資的2萬8590元，並恢復退役上校以上階級軍人子女教育補助。其中，地域加給新增其分級不得以役別和階級為標準之限制，並增設超時加給，未休假日將轉換為補償金。

國民黨團指出，114年度國防預算為6470億元，佔GDP2.45%，若提到高到3%，國防預算將增加到8,044億元；在大幅支出國防預算同時，也應嘉惠國軍官兵弟兄，特別是24小時待命的第一線基層戰鬥部隊，更需照顧其生活及家庭開支所需，讓其無後顧之憂，發揮專業、一心一意保家衛國。現階段國軍召募困難，編現比僅78%，而合理的編現比才能維持一定戰鬥力，因此薪資合理提高，才是具體可行的作法。

國民黨團提到，行政院長卓榮泰今日指出，針對軍人加薪條例，行政院將提出憲法救濟，可能又要將軍人加薪相關法案送去釋憲。民進黨嘴巴支持國軍，實則打壓國軍、欺負軍人，阻礙法案施行，這才是民進黨政府對國軍最真實的態度，相信國軍絕對無法認同，更不能接受。

國民黨團批評，民進黨政府放縱綠色權貴吃香喝辣、貪贓枉法，卻不讓國軍弟兄合理提升待遇，是標標準準的雙標。國民黨團呼籲，請民進黨政府盡速讓軍人加薪法案實施上路，才是捍衛國家安全、照顧國軍的正本清源之道。