快訊

奧地利驚爆校園槍擊！學生、教師傷亡「至少8死」 傳槍手飲彈自轟

轟綠委齊反對軍人加薪 翁曉玲：大罷免成功 加薪都是空

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／翁曉玲辦公室
國民黨立委翁曉玲。圖／翁曉玲辦公室

立法院今三讀通過軍人加薪法案，基層官兵有望迎來大加薪，但民進黨對此表示反對。國民黨立委翁曉玲表示，大罷免若成功，軍人加薪一場空。

翁曉玲說，很高興今日通過了三項軍人待遇改善和退伍軍人福利保障法案 。我國軍人待遇福利長期偏低，與先進國家美、英、德、法等國相較，實無法相比。

翁曉玲批，民進黨執政期間，處處貶低打壓國軍、嚴重打擊士氣、傷害軍人尊嚴。如今後果已經浮現，志願役軍官大量提前退伍，新進官兵召募困難。義務役役男服役一年，犧牲奉獻保家衛國，24小時待命，卻領不到最低基本工資的薪資。

翁曉玲認為，給軍人合理待遇、妥善照顧退伍軍人，這不僅是對軍人無私奉獻的尊重與補償，更是確保國防戰力、吸引人才投身軍旅的關鍵策略。沒有堅強的國軍，哪來國家安全？沒有優秀的人才，再先進的武器也無法發揮戰力。留才、育才、用才，就是最重要的國防投資。

翁曉玲指出，民進黨立委全部反對改善軍人待遇法案，林楚茵竟然大言不慚的說，這法案是「肉桶法案」。他們還有良心、有天良嗎？從民進黨一路反對改善軍人待遇修法的作法來看，可以確定的是，國軍弟兄絕對不是民進黨政府心中最軟的一塊。

退伍軍人 翁曉玲 民進黨

延伸閱讀

志願役加給在野不同調 白表決棄權藍版齊頭式加薪

藍成功替軍人加薪 沈伯洋指犯了3錯誤：有夠不適格

綠：國軍加薪已上路 遺憾藍白違反預算精神競相加碼

卓榮泰：若軍人加薪修法通過 將依憲提救濟

相關新聞

「老共動不動圍台」民進黨反對加薪 趙少康轟：愧對國軍

立法院會今表決通過「軍人待遇條例」修正案，明年起替15萬名志願役每月加薪3萬元，民進黨立委則全體投下反對票。中廣前董事長...

立院三讀國軍加薪 政院：立院違反與行政院達成的共識

針對立法院10日三讀《軍人待遇條例》一事，行政院發言人李慧芝表示，賴清德總統及行政院長卓榮泰與國防部對於國軍的待遇及福利...

綠反對軍人加薪案 藍回嗆：對中賺飽飽，對國軍斤斤計較

立法院會今通過「軍人待遇條例」修法，國軍官兵志願役加給明年起每月增加3萬元。國民黨發言人楊智伃表示，民進黨立委沈伯洋自家...

卓榮泰對國軍加薪提救濟？藍黨團：嘴巴支持實則打壓國軍

國軍加薪法案三讀，不過行政院長卓榮泰表示，這違背「預算法」及憲法的精神，將提救濟。國民黨立法院黨團表示，合理提高薪資才是...

立法院通過「軍人待遇條例」義務役薪資達最低基本工資

立法院院會上午處理軍人待遇條例修正草案（軍人加薪），國民黨團在人數優勢下，立法院通過「軍人待遇條例」提高軍人薪資。

轟綠委齊反對軍人加薪 翁曉玲：大罷免成功 加薪都是空

立法院今三讀通過軍人加薪法案，基層官兵有望迎來大加薪，但民進黨對此表示反對。國民黨立委翁曉玲表示，大罷免若成功，軍人加薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。