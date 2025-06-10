轟綠委齊反對軍人加薪 翁曉玲：大罷免成功 加薪都是空

立法院今三讀通過軍人加薪法案，基層官兵有望迎來大加薪，但民進黨對此表示反對。國民黨立委翁曉玲表示，大罷免若成功，軍人加薪一場空。

翁曉玲說，很高興今日通過了三項軍人待遇改善和退伍軍人福利保障法案 。我國軍人待遇福利長期偏低，與先進國家美、英、德、法等國相較，實無法相比。

翁曉玲批，民進黨執政期間，處處貶低打壓國軍、嚴重打擊士氣、傷害軍人尊嚴。如今後果已經浮現，志願役軍官大量提前退伍，新進官兵召募困難。義務役役男服役一年，犧牲奉獻保家衛國，24小時待命，卻領不到最低基本工資的薪資。

翁曉玲認為，給軍人合理待遇、妥善照顧退伍軍人，這不僅是對軍人無私奉獻的尊重與補償，更是確保國防戰力、吸引人才投身軍旅的關鍵策略。沒有堅強的國軍，哪來國家安全？沒有優秀的人才，再先進的武器也無法發揮戰力。留才、育才、用才，就是最重要的國防投資。

翁曉玲指出，民進黨立委全部反對改善軍人待遇法案，林楚茵竟然大言不慚的說，這法案是「肉桶法案」。他們還有良心、有天良嗎？從民進黨一路反對改善軍人待遇修法的作法來看，可以確定的是，國軍弟兄絕對不是民進黨政府心中最軟的一塊。