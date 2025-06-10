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藍成功替軍人加薪 沈伯洋指犯了3錯誤：有夠不適格

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

立法院今天三讀，再次調整今年四月國防部調薪的1.5萬元，修法後國軍加薪幅度最高有望達3萬元，明年1月1日正式上路。民進黨立委沈伯洋表示，藍白擋國防、廢民防，然後立法做一個國防部已經做完的事情，這群立委真的有夠不適格。

沈伯洋指出，軍人待遇條例表決中，藍白很興奮，說成功幫軍人加薪；但是，國軍加薪已經在今年四月一日做完了，這群藍白立委真的上班有夠不認真。

沈伯洋表示，藍白修法還犯了三個錯誤，一、把戰鬥部隊加給入法，但是戰航管、電偵及網路戰等的國軍不是人嗎？為什麼只挑其中一個入法？二、超時不是加給性質，直接入法完全搞錯了法律制度的設計。三、立法院不能立法直接增加預算。這些都是荒謬之處。

藍白 沈伯洋 國防部

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