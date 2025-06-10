聽新聞
0:00 / 0:00
藍成功替軍人加薪 沈伯洋指犯了3錯誤：有夠不適格
立法院今天三讀，再次調整今年四月國防部調薪的1.5萬元，修法後國軍加薪幅度最高有望達3萬元，明年1月1日正式上路。民進黨立委沈伯洋表示，藍白擋國防、廢民防，然後立法做一個國防部已經做完的事情，這群立委真的有夠不適格。
沈伯洋指出，軍人待遇條例表決中，藍白很興奮，說成功幫軍人加薪；但是，國軍加薪已經在今年四月一日做完了，這群藍白立委真的上班有夠不認真。
沈伯洋表示，藍白修法還犯了三個錯誤，一、把戰鬥部隊加給入法，但是戰航管、電偵及網路戰等的國軍不是人嗎？為什麼只挑其中一個入法？二、超時不是加給性質，直接入法完全搞錯了法律制度的設計。三、立法院不能立法直接增加預算。這些都是荒謬之處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言