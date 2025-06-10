快訊

高雄住宅大樓突起火 火勢兇猛傷亡不明

民進黨共諜移審仍有串證之虞 4人再押3個月

臉書小編涉國安法 北市議員稱未進辦公室上班：支持檢調毋枉毋縱

聽新聞
0:00 / 0:00

立院三讀 志願役加薪3萬元 明年元旦起生效

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院表決通過「軍人待遇條例」第5條修正案，國軍官兵志願役加給每個月增加3萬元，同時明定戰鬥部隊加給、地域加給和超時加起。有關志願役加給增加3萬元，將從明年元旦起實施。圖／聯合報系資料照片
立法院表決通過「軍人待遇條例」第5條修正案，國軍官兵志願役加給每個月增加3萬元，同時明定戰鬥部隊加給、地域加給和超時加起。有關志願役加給增加3萬元，將從明年元旦起實施。圖／聯合報系資料照片

立法院今天表決通過「軍人待遇條例」第5條修正案，國軍官兵志願役加給每個月增加3萬元，同時明定戰鬥部隊加給、地域加給和超時加起。條文也規定，當消費者物價累計成長率達3%時，各項加給數額就應該適度調整；有關志願役加給增加3萬元部分，將從明年元旦起實施。

修正條文規定，對於在偏遠、特殊地區或國外服役者的地域加給，不得以役別和階級為分級標準，應該依服役地區的偏遠程度與不便性來區分。

修法條文也明訂對戰鬥部隊及戰鬥支援部隊應賦予戰鬥部隊加給，另外對例假有應休假而未休者，也應給予超時加給。國民黨立院黨團指出，針對台海局勢緊張，戰鬥部隊及支援部隊工作負擔加重，現有加給數額翻倍，才能提升官兵進入戰鬥部隊的誘因。同時由於各部隊未能按時休完法定特休假，因此增設超時加給，將未休假日轉換為補償金。

同時，條文也規定，當消費者物價累計成長率達3%時，各項加給數額就應該適度調整，以確保軍人實質收入不受通膨影響。

有關志願役加給增加3萬元部分，規定從明年元旦起實施，其他各項加給則由行政院定之。立委徐巧芯日前解釋，這是給予行政部門有足夠時間充分籌編預算。

民眾黨團版主張提升志願役待遇並法制化，反對齊頭式加薪，少校以下基層士官兵，每月加給從1萬5000元增為2萬5000元，上校及中校從1萬4000元提升為1萬8000元。

在討論發言階段，多位國民黨立委發言結論不忘強調「大惡罷若大成功，台灣民主一場空」，民進黨立委則反嗆在野黨亂刪預算，證明大罷免將會大成功。

表決階段，民眾黨立委針對國民黨團版本兩度棄權，最後在二次投票中以52票贊成、50票反對、8票棄權以2票之差通過國民黨團版本，三讀階段，民進黨要求全案付表決，最後在民眾黨同意支持的情況下，以60票贊成、50票反對的票數通過國民團版本。

民眾黨 志願役 國民黨

延伸閱讀

卓榮泰：若軍人加薪修法通過 將依憲提救濟

卓揆籲立院不要違背預算法及憲法 若強行通過將提救濟

軍人加薪法案拚三讀 民眾黨團：不應齊頭式平等

下半年會翻身！四大生肖財運開掛…天降意外財、升官又加薪

相關新聞

立院通過軍人加薪修法 政院指一次違2法：研議合法合憲救濟

立法院今天三讀修正通過「軍人待遇條例」，將國軍官兵志願役加給每個月增加3萬元。行政院指出，立院在野黨團再次違反去年與行政...

立院三讀軍人加薪 國防部稱樂見提升待遇：配合政院後續措施

立法院三讀通過「軍人待遇條例」，國防部表示，以114年預算員額推估，全年所需新增預算近300億元。國防部指出，樂見官兵待...

【重磅快評】在野黨想替軍人加薪？朕不給你不能搶

立法院通過軍人待遇條例，將現行每月13000至15000元的志願役加給提至30000元，義務役薪資不低於基本工資。三讀程...

立院三讀國軍加薪 政院：立院違反與行政院達成的共識

針對立法院10日三讀《軍人待遇條例》一事，行政院發言人李慧芝表示，賴清德總統及行政院長卓榮泰與國防部對於國軍的待遇及福利...

「老共動不動圍台」民進黨反對加薪 趙少康轟：愧對國軍

立法院會今表決通過「軍人待遇條例」修正案，明年起替15萬名志願役每月加薪3萬元，民進黨立委則全體投下反對票。中廣前董事長...

綠反對軍人加薪案 藍回嗆：對中賺飽飽，對國軍斤斤計較

立法院會今通過「軍人待遇條例」修法，國軍官兵志願役加給明年起每月增加3萬元。國民黨發言人楊智伃表示，民進黨立委沈伯洋自家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。