軍人加薪修法 民眾黨團主張基層士官兵每月加1萬

立法院會今天將處理攸關待遇調整的軍人待遇條例修正草案。民眾黨團總召黃國昌說，民眾黨團版主張提升志願役待遇並法制化，反對齊頭式加薪，少校以下基層士官兵，每月加給從1萬5000元增為2萬5000元，上校及中校從1萬4000元提升為1萬8000元。

國民黨立法院黨團提出的軍人待遇條例部分條文等修正草案，新增志願役加給，未來志願投入軍旅者每月發給新台幣3萬元；明定義務役月薪不得低於最低工資，以二兵為例，月薪將從2萬1350元升至2萬8590元以上。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委林憶君上午舉行記者會。黃國昌指出，民眾黨團版修法重點包括，第一，提升志願役待遇並法制化，反對齊頭式加薪；第二，義務役的薪額及加給應達到最低工資；第三，上校以上退伍的子女教育補助，不應隨家長軍階有差別化待遇，應一律都補助。

黃國昌說，國民黨團版不分階級，齊頭式加給3萬元，而民眾黨團提出的再修正動議中，將志願役加給法制化，將官維持每月1萬3000元，但為留住基層士官、士兵，上校及中校從1萬4000元提升為1萬8000元，少校以下從1萬5000元增為2萬5000元，層級化提升待遇。

黃國昌指出，義務役部分，薪額及月支數額不得低於最低工資法所定的每月最低工資。依民眾黨團版試算，國防預算預計增加187億元，兼顧照顧國軍的需求，以及國家整體財政負擔，是理性、務實、負責任的版本；至於上校以上退伍軍人子女教育補助，民眾黨團表示支持。

林憶君說，國軍編現比從2020年的88.57%，雪崩式的下滑到2024年的78.6%，國防部招不到人還留不住人，2019年軍人退場機制上路後，志願役提前退伍的越來越多。

林憶君指出，國軍申請提前退伍原因中，幾乎有一半比例是因薪資待遇較低，另外還有適應不良、家庭因素、生涯規劃等；最缺人的幾乎都集中在第一線戰鬥部隊，非常辛苦、風險也最高，應修法給予更好的待遇與福利。

林憶君說，民眾黨團全體立委都認為，幫軍人加薪是現階段最能快速留住部隊人才的方法，且明年國防預算將提升到GDP的3%，有很多充裕空間用於提升軍人待遇，預算絕對足夠。