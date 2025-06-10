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軍人加薪不應齊頭式平等 黃國昌今拋民眾黨團版本

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院會今日審查軍人加薪法案，民眾黨立法院黨團一早舉行記者會，黨團總召黃國昌說明民眾黨團主張，批國民黨版是「齊頭式平等」。他說，志願役加給應層級化，按照民眾黨版，基層待遇可望大幅提升，民眾黨也支持顧退伍上校以上子女教育補助。圖／民眾黨立法院黨團提供
立法院會今日審查軍人加薪法案，民眾黨立法院黨團一早舉行記者會，黨團總召黃國昌說明民眾黨團主張，批國民黨版是「齊頭式平等」。他說，志願役加給應層級化，按照民眾黨版，基層待遇可望大幅提升，民眾黨也支持顧退伍上校以上子女教育補助。圖／民眾黨立法院黨團提供

立法院會今日審查「軍人加薪」相關法案，民眾黨立法院黨團一早舉行記者會，黨團總召黃國昌說明民眾黨團主張，批國民黨版是「齊頭式平等」。他說，志願役加給應層級化，按照民眾黨版，基層待遇可望大幅提升，民眾黨也支持顧退伍上校以上子女教育補助。

根據國民黨版的修法，規定義務役薪資不得低於「最低工資法」規定的最低工資，增列志願役加給、「戰鬥部隊加給」、「超時加給」等，但不分役別、階級等，故被民眾黨認為是齊頭式平等。

黃國昌說，人員維持費占整體國防支出比例，在2018年為48.37%，今年度為38.14%，逐年遞減。本次修法版本重點分三個，一是提升志願役待遇並法制化，反對齊頭式加薪，會按照將級、上校和中校、少校以下的士官兵，給予層級化加薪。二是義務役加薪及加給，應該達到每月最低工資。三是照顧退伍上校以上子女教育補助，過去幾年退輔會不斷爭取，在這次修法也支持曾經被取消上校以上子女教育補助。

黃國昌表示，今日立法院會將表決的第一個條文是軍人待遇條例第五條，目前沒有志願役加給，國防部做法是把志願役加給，放在勤務加給，但這跟勤務加給本質有點落差，這次把志願役加給法制化。現制是將官1萬3000元，上校及中校為1萬4000元，少校以下為1萬5000元。

黃國昌批，國民黨版本是不分階級，齊頭式拉到3萬元。他隨後說明，民眾黨團版送到院會裡的修正動議跟再修正動議，流失最嚴重的是基層官兵，要留住這些人，願意繼續報效軍旅。有關於基層的少尉、尉官、士官、士兵等，志願役由現行加給1萬5000元，加到2萬5000元。至於將官，現制給了13000元，已經足夠，沒有更動。上校、中校從目前的1萬4000元提升到1萬8000元，最大特色是基層加最多，這樣反映現狀，藉由層級化加薪志願役弟兄的待遇。

黃國昌提到，義務役的部分，就義務役可支領基本待遇來看，連基本工資都沒有。針對願意且在法律上貢獻一年青春的義務役 薪額跟加給，每個月必須要達到基本工資，才符合照顧年輕人以及義務役的基本家庭照顧。

黃國昌表示，民眾黨版若實施，志願役基層官兵待遇可大幅提升，按照民眾黨版，國防預算會增加187億，目前仍有327億預算空間。也希望通過附帶決議，過去是將志願役加給放到勤務加給，這次修法把志願役加給明文法制化後，過去塞在勤務加給的志願役加給可以刪除，否則有重複加給問題。

黃國昌 民眾黨 志願役

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